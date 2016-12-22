Duterte: Onlardan 3 tanesini öldürdüm

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, belediye başkanlığı yaptığı dönemde şüphelileri bizzat öldürdüğünü itiraf etti.

Ülkenin güneyindeki Davao kentinde 20 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan Duterte, kentteki suç oranlarını azaltmasıyla ün kazanmış ve ölüm mangalarına destek verdiği iddiaları nedeniyle eleştirilmişti.

Duterte'nin geçen Mayıs'ta seçilmesinden sonra başlattığı uyuşturucuyla savaşta yaklaşık altı bin kişinin polis, gönüllüler ve paralı askerler tarafından öldürüldüğüne inanılıyor.

Duterte ayrıca pek çok kez insan haklarına aldırmadığını söylemiş ve seçim kampanyası döneminde, uyuşturucu şüphelilerini savunan avukatların da hedef alınabileceğini belirtmişti.