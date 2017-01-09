Telif hakkı AFP Image caption Netanyahu, Kudüs'te gerçekleşen kamyon saldırısının Nice ve Berlin'de gerçekleşen benzer saldırılardan etkilendiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te bir adamın yayaların üzerine kamyonunu sürerek 4 askerin ölümüne neden olduğu saldırıyla igili tüm işaretlerin, saldırganın IŞİD destekçisi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Saldırının gerçekleştiği yerde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Saldırganın kimliğini biliyoruz. Bütün işaretler saldırganın IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) destekçisi olduğunu gösteriyor" dedi.

Netanyahu, Avrupa'da Nice ve Berlin'de gerçekleşen benzer saldırıların Kudüs saldırısıyla bir bağlantısı olabileceğini söyledi. İsrailli lider, bir daha benzer bir olayın gerçekleşmemesi için gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

İsrail'de kabine üyelerinin yaptığı acil güvenlik toplantısında, IŞİD sempatizanı olduğu belirlenen kişilerin yargılanmadan hapse atılması yönünde karar alındı.

Pazar günü Kudüs'te bir kamyon sürücüsünün yayaların üzerine sürmesiyle 20'li yaşlarındaki 4 asker hayatını kaybetmişti. Kamyon sürücüsü ise vurularak öldürülmüştü.

Telif hakkı AFP Image caption Saldırgan Fadi Kunbar'ın bir yakını gazetecilere Kunbar'ın fotoğrafını gösterdi.

Saldırı, Kudüs'teki Eski Şehir'in duvarlarına bakan ünlü Armon Hanatziv Kaldırımı'nda meydana geldi. İsrail polisi, bir terör saldırısı olmasından şüphelenilen olayda 17 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Polis, saldırganın Doğu Kudüs'teki Jabal Mukaber mahallesinden geldiği söylenen 28 yaşındaki Fadi Kunbar olduğunu açıkladı.

Reuters, Fadi Kunbar'ın ailesinden 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Telif hakkı @IDFSPOKESPERSON Image caption İsrail ordusu, Twitter'da saldırıda ölen dört gencin fotoğraflarını paylaştı.

Saldırının ardından basına yansıyan fotoğraflarda kamyonun ön camında kurşun izlerinin olduğu görüldü.

En son Berlin'de yayaların arasına giren bir tır sürücüsü 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Olayın ardından İsrail radyosuna konuşan polis sözcüsü, "Bu bir terör saldırısı" açıklamasında bulundu. Aynı radyoya konuşan görgü tanığı bir otobüs sürücüsü ise saldırganın yayaların üzerine sürdüğünü kaydetti.

İsrail'deki Haaretz gazetesi, kamyon sürücüsünün otobüsten inen kişileri hedefleyerek yolundan saptığını kaydetti.

Telif hakkı AFP Image caption Hayatını kaybedenlerin 20'li yaşlarında olduğu kaydedildi.

Haaretz, ölenlerin 20'li yaşlarında üç kadın ve bir erkek olduğunu belirtti.

Tır saldırısının hedefinde bulunan otobüsten inen gençlerin bir eğitim gezisinde olduğu aktarıldı.

Saldırının görgü tanıklarından biri olan eğitimci Leah Schreiber, burasının ilk durakları olduğunu ve Kudüs manzarası hakkında konuştuğu sırada çığlıkları duyduğunu söyledi:

"Bölgede bulunan askerler hemen kamyonu vurmaya başladı. En başta öldüremediler. Sürücü kamyonu geri geri sürerecek birkaç askeri yaraladı. Bu arada gençler bağırdı ve eğitimciler taş duvarların arkasına saklanmalarını söyledi. Sürücü etkisiz hale getirilince doktorlar geldi."

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Hamas saldırganı övdü

Filistinli Hamas örgütü, saldırıyı üstlenmese de saldırganı öven bir açıklama yaptı.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, saldırıyı 'kahramanca' olarak nitelendirdi ve Filistinlilere 'direnişi güçlendirme' çağrısında bulundu.

Son 15 aydır bıçak, silah ya da arabayla İsraillilere düzenlenen saldırıların sayısında yükseliş yaşandı.

AFP haber ajansına göre Ekim 2015'ten beri şiddet eylemlerinde 247 Filistinli, 40 İsrailli, iki Amerikalı, bir Ürdünlü, bir Eritreli ve bir Sudan vatandaşı hayatını kaybetti.

İsrailli yetkililer, hayatını kaybeden çoğu Filistinlinin silah, bıçak taşıdığını ya da arabayla saldırı eylemine giriştiğini söylüyor.