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Sinema tarihinin en popüler uzay filmi serisi olan Star Wars'un (Yıldız Savaşları) yapımcısı George Lucas, ABD'nin Los Angeles kentinde müze açacak.

Lucas, kişisel koleksiyonunun sergileneceği "Museum of Narrative Art" (Sözlü Anlatım Sanatları Müzesi) için 1 milyar dolardan fazla bütçe ayırdı.

Müzede 40 bin resim, ilüstrasyonlar, kostüm ve senaryo taslakları gibi filmlerle ilgili parçalar yer alacak.

Star Wars serisinin filmlerinden parçaların yanı sıra Oz Büyücüsü ve Casablanca filmlerinden eşyalar ve Norman Rockwell, Edgar Degas, Winslow Homer and Pierre-Auguste Renoir gibi sanatçıların eserleri de müzede sergilenecek.

Müze Los Angeles'ta Exposition Park'ta, Doğal Tarih müzesinin yanına inşa edilecek. Lucas'ın 1970'lerde sinema okuduğu Güney California Üniversitesi de müzenin yakınında bulunuyor.

George Lucas projeyi 10 yılnda fazla süredir hayata geçirmek istiyordu.

San Fransisco da müzeye talipti

Lucas'ın yapım şirketinin bulunduğu San Francisco da müzeye ev sahipliği yapmak isteyen kentlerdendi.

San Francisco yönetimi müzeye yer olarak Hazine Adası'nı önerdi ve adanın neredeyse tamamı müzeye ait olacaktı, ancak Lucas'ın ekibi Los Angeles'taki alanı daha uygun buldu.

Telif hakkı EPA Image caption George Lucas bir Star Wars kostümü yarışmasında.

Lucas müzeyi ilk olarak Chicago kentine yapmak istemiş ancak Chicago halkının projeye karşı çıkması üzerine, Lucas teklifi geri çekmişti.

Müzenin Los Angeles'ı ziyaret eden turist sayısını daha da artırması bekleniyor.

İlk Yıldız Savaşları filmini 1977'de çeken Lucas, 2012'de serinin haklarını 4 milyar dolara Walt Disney'e satmıştı.