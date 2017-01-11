İzmir saldırısını TAK üstlendi

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İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü hedef alan ve biri polis iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı TAK üstlendi.

Örgütün internet sitesinde yer alan açıklamada, saldırıda, iki TAK üyesinin öldüğü belirtildi.

TAK saldırıyı, Maraş - Elbistan nüfusuna kayıtlı 1987 doğumlu Mustafa Çoban ile Ağrı - Patnos nüfusuna kayıtlı 1991 doğumlu Enes Yıldırım'ın düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, saldırganların ayrıntılı kimlik bilgileri ile birlikte fotoğrafları da yer aldı.

5 Ocak 2016 tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü hedef alan olayda, saldırganlarla çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can hayatını kaybetmişti.

Türkiye'de son dönemde çok sayıda saldırıyı üstlenen TAK kimdir?