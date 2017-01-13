'Rusya ile ABD'nin Astana'da olması gerektiği konusunda hemfikiriz'

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye barış görüşmelerine "mutlaka davet edilmesi gerektiğini" söyledi. Çavuşoğlu, Rusya'nın da ABD'nin Astana'ya katılımı konusunda hemfikir olduğunu açıkladı.

AFP'nin haberine göre, Kıbrıs görüşmelerinin gerçekleştiği Cenevre'de konuşan Çavuşoğlu "ABD tabii ki de davet edilmeli, Rusya'yla görüşmelerimizde de bu konuda mutabık kaldık" dedi.

Türkiye ve Rusya, ABD'nin dahil olmadığı barış görüşmeleri kapsamında 30 Aralık'ta Suriye'de ateşkesi yürürlüğe sokmuştu. ABD ise, daha önceki duyurulan ateşkeslerin baş arabulucularındandı.

Cenevre'de yaptığı basın toplantısında Astana görüşmelerine de değinen Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkesin devamının, Astana görüşmeleri için şart olduğunu sözlerine ekledi.

'Sırf aile fotoğrafında olmak için Astana'ya gelinmesin'

Önümüzdeki hafta Astana görüşmeleri için davetiyelerin gönderileceğini söyleyen Dışişleri Bakanı, "ABD'nin rolünü kimse inkar edemez" dedi ve bunun Türkiye'nin "ilkesel pozisyonu" olduğunu vurguladı.

Ancak Çavuşoğlu, sadece "görüşmelere katkıda bulunmuş ya da bulunacak olanların" Astana'da olması gerektiğini söyledi ve "sırf aile fotoğrafında bulunmak için" orada olunmaması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı, görüşmelerin amacının "en iyi çözüme, yani siyasi çözüme ulaşmak" olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Suriyeli hükümet güçleri ve isyancı gruplar arasında yapılan ateşkes, 2016 yılının sonunda yürürlüğe girmişti.

Şam'da bombalı saldırı: En az 7 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Suriye'nin başkenti Şam'da, yüksek güvenlik birimlerinin bulunduğu bölgede gerçekleşen bombalı saldırıda en az 7 kişinin öldüğü bildirildi.

İntihar saldırısından kaynaklandığı düşünülen patlama, ülkenin en önemli güvenlik birimlerine ait merkezlerin bulunduğu Kafr Sousa mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Telif hakkı AFP Image caption Patlamanın ardından Şam'ın yüksek güvenlikli bölgesi Kafr Sousa'ya çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildi.

Suriye devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, bombalı saldırı sonrası birçok arabanın kullanılamaz hale geldiği, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği görüldü.

Saldırı sonrası ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çok sayıda insanın ağır yaralandığını belirtiyor.

Şam'ın güneyinde bulunan Kafr Sousa, aynı zamanda bir çok üst düzey bakan ve yetkilinin yaşadığı bir bölge. Ancak AFP haber ajansına konuşan üst düzey kaynaklar, patlamanın yaşadıkları yerden uzakta gerçekleştiğini belirttiler.

Telif hakkı AFP Image caption Ocak ayının başında Azez kasabasında meydana gelen bombalı saldırıda en az 43 kişinin hayatını kaybetmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın büyük bir bölümünü kontrolü altında tuttuğu Şam'da, şehrin çeperindeki bölgelerde isyancı gruplar varlıklarını koruyor.

Suriye'nin muhaliflerin elindeki Halep'in Azez kasabasında 7 Ocak'ta meydana gelen bombalı saldırıda ise, en az 43 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. IŞİD'in, Özgür Suriye Ordusu'nun elindeki Halep kentini geri almaya çalıştığı biliniyor.

Perşembe günü Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamaya göre, Suriye'de ateşkes "bazı ististanalar dışında kapsamlı olarak sürdürülüyor".