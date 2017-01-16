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Reuters haber ajansı, aralarında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) da bulunduğu Suriyeli muhalif grupların büyük bir kısmının Ankara'da yaptıkları toplantı sonucunda Kazakistan'daki görüşmelere katılma kararı aldığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, silahlı muhalif grupların, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşmelerdeki en önemli önceliğini şu anda büyük oranda ihlal edilen ateşkesin tam olarak uygulanmasını sağlamak oluşturuyor.

Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye ordusu ile silahlı muhalif gruplar arasında yapılan ateşkes, 2016 yılının son günlerinde yürürlüğe girmişti. Ateşkes, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve El Nusra gibi örgütleri kapsamıyor.

Suriyeli silahlı muhalif gruplar, daha önce Astana görüşmelerini boykot etme tehdidinde bulunmuştu.

Ajansa konuşan bir ÖSO yetkilisi, "Gruplar [Astana'ya] gidecek ve masaya yatıracakları ilk konu da ateşkes ve rejimin ihlalleri olacak" dedi.

Muhalif grupların, Astana görüşmelerine katılma kararını Ankara'da yaptıkları bir dizi toplantı sonucunda aldıklarını ve geçen yıl Cenevre'ye gönderilenden daha farklı bir ekibin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği de belirtildi.

Astana görüşmelerinin 23 Ocak'ta yapılması planlanıyor.