Prostat kanseri teşhisinde 'büyük ilerleme'

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İngiltere'de prostat kanserinin teşhisinde, yeni bir görüntüleme cihazının kullanımıyla uzun süredir görülen en büyük ilerlemenin sağlandığı açıklandı.

Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan, 576 hasta üzerinde yapılan araştırmada, ileri MRI teknolojisini kullanmanın, yakalanan saldırgan tümör sayısını yaklaşık iki kat arttırdığı belirtildi.

Araştırmada, bu yöntemle hastaların dörtte birinden çoğuna ağır yan etkileri olan invazif biyopsi yapmak gerekmediği kaydedildi.

Prostat kanseri, İngiltere'de en yaygın kanser türlerinden biri olsa da, teşhise yönelik testler hala mükemmel olmaktan çok uzak.

Hastaların kanında prostata özgü antikorlardan yüksek düzeyde görülürse, biyopsi alınıyor.

Daha sonra prostatın tümünden 12 iğneyle rastgele örnekler alınıyor.

Biyopsi, kanserli bölgeyi bulamayabiliyor, nerede saldırgan olduğunu tespit edemeyebiliyor ve kanama, ağır enfeksiyon ve iktidarsızlık gibi yan etkilere neden olabiliyor.

Araştırmayı yapan ekipten Dr. Hashim Ahmed "Göğüsten rastgele biyopsi almak kabul edilemez ama prostat söz konusu olunca bunu kabul ediyoruz" dedi.

İngiltere'de her yıl yaklaşık 120 bin erkeğe bu şekilde prostat kanseri biyopsisi yapılıyor.

Yüzde 93 teşhis başarısı

Yeni yöntemle İngiltere'de 11 hastanede yapılan araştırma, kanlarında yüksek seviyede antikor olan hastaların yüzde 27'sinin aslında biyopsiye hiç ihtiyacı olamadığını gösterdi.

MRI görüntülemesi tekniğiyle saldırgan prostat kanseri vakalarının yüzde 93'ü görülürken, normal biyopside bu seviye yüzde 48'de kaldı.

Dr. Ahmed BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu, prostat kanserini teşhis yöntemini değiştirmekte önemli bir adım. Uzun vadedeki hayatta kalma oranlarına bakmamız lazım. Ama bence şu anda kaçırdığımız kanserlerin tespit edilmesini geliştirmenin önemli bir etkisi olacak. Fakat bu durumun gelecekteki çalışmalarla değerlendirilmesi gerekiyor ve 10 ila 15 yıl beklememiz gerekebilir" dedi.

İngiltere Prostat Kanseri Vakfı Başkanı Angela Culhane, mevcut prostat kanseri teşhis yönteminin defolu olduğunu söyledi ve "Bu, prostat kanseri teşhisinde onyıllardır ileriye atılmış en büyük adım" diye konuştu.