Topuklu ayakkabı giymediği için işten atılan kadının mücadelesi

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İngiltere'de resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı muhasebe firmasından, yüksek topuklu ayakkabı giymediği için eve gönderilen Nicola Thorp'un başına gelenler üzerine, milletvekilleri kadınlara yönelik cinsiyetçi giyim kurallarını yasaklayan yasaların uygulanması çağrısı yaptı.

Nicola Thorp, Aralık 2015'te yaşadığı olay üzerine parlamentoya bir dilekçe yazmış ve dilekçesi 150 binden fazla imza toplamıştı.

Thorp'un girişimi üzerine milletvekillerinin başlattığı soruşturmada, daha kısa etekler giymeleri, gömleklerinin düğmelerini açmaları söylenen ve tırnak cilasından, saç renklerine sıkı bir giyim-kuşam yönetmeliğine bağlı kalmaları talep edilen kadınlar ifade verdi.

Soruşturmayı yapan parlamento komisyonunun başkanı Helen Jones, "Nicola Thorp'un işvereninden gördüğü muamele kanunlara aykırı ancak bu ücretsiz evine gönderilmesine engel olmadı. Dinlediğimiz ifadeler de Nicola'nın tek örnek olmadığını gösteriyor" dedi.

'Erkek iş arkadaşlarıma bu kurallar uygulanmıyor'

Thorpe, büyük muhasebe şirketi PricewaterhouseCoopers'ın (PWC) Londra'daki ofisinde resepsiyon görevlisi olarak çalışırken, evine gönderilmişti.

Nicola Thorp, kendisini PWC'deki işe yerleştiren iş bulma ajansı Portico'nun beş ila 10 santimetre arasında topuklu ayakkabı giyilmesini öngören kurallarına karşı çıktı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Giyim kuralları ojenin renginden takılan yüzüklere bir çok alanda yasaklar getiriyor.

Gün boyunca yüksek topuklu ayakkabı giymenin sağlığı için kötü olduğunu söyleyen Thorpe, erkek iş arkadaşlarına aynı kuralların uygulanmadığına dikkat çekti.

Thorp, "Bütün bunlar bir çift yüksek topuklu ayakkabı yüzünden başlamış olabilir ancak İngiltere'deki iş yerlerinde uygulanan ayrımcılığı göstermesi bakımından hayati önemde. Parlamento komisyonunun internet forumları sayesinde yüzlerce kadın başına gelenleri anlattı. Mevcut sistem işverenden yana" dedi.

Külotlu çorapların kalınlığı, ojenin rengi

Tartışmalardan sonra İş bulma ajansı Portico'nun değiştirmesi beklenen, giyim kuşam kurallarına yönelik düzenlemelerden bazıları şu şekilde:

Ruj, allık, rimel ve far gibi makyajın yeniden uygulanması

Belli renk aralıklarında tırnak cilası

Külotlu çorapların kalınlığı

Boyanmış saçlarda, saç kökünün görünür olmaması

Komisyonda ifade veren kadınlar ayrıca, Noel alışverişi yapan erkekler için daha kısa etekler giymeleri ve gömleklerinin düğmelerini açmalarının istendiğini anlattı.

Perakende sektöründe satış temsilcisi ve resepsiyonist olarak çalışan kadınlar tacize uğradıklarını, hostesler de sosyal medyada müşteriler tarafından nasıl takip edildiklerini belirttiler.

Parlamento komisyonunun raporunda yasaların uygulanması ve işverenlere yasal zorunluluklarını hatırlatmak, çalışanlara da nasıl şikâyet edebileceklerini anlatmak için bir kampanya başlatılması talep edildi.