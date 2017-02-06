Telif hakkı EPA Image caption Trump'ın yasağına karşı tepkiler sürüyor

Aralarında Apple, Facebook, Google, Microsoft ve Twitter gibi devlerin de olduğu çoğunluğu teknololoji firması olan onlarca şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağı kararına itiraz etti.

Trump, 27 Ocak'ta ülkesinin sınırlarını mültecilere ve ağırlıklı olarak Müslüman nüfusa sahip olan İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarına kapatmıştı.

Çalışanları arasında göçmenler de olan 97 şirket, San Francisco'daki bir temyiz mahkemesine yaptıkları başvuruda Trump'ın kararının işlerine zarar verdiğini söylüyorlar.

Federal Temyiz Mahkemesi, Amerikan Adalet Bakanlığı'nın Trump'ın kararnamesinin uygulanmasını durduran yerel mahkeme kararının kaldırılmasını talebini reddetmiş, hem hükümet tarafına hem de yasağa karşı çıkanlara savunmalarını yapmaları için süre tanımıştı.

Washington ve Minnesota eyaletlerinde görülen davalara destek olmak amacıyla hazırladıkları başvuru dilekçelerinde dev teknoloji şirketleri, "Bu karar ABD şirketlerine, gelişmesine ve büyümesine kayda değer bir şekilde zarar veriyor" görüşünü savunuyorlar.

Yasağın kaldırılmasını savunanlar, Donald Trump'ın uygulamasına geri dönülmesinin "tekrar kaosa yol açacağını" savunuyorlar.

Trump ise kararıyla Amerikalıları koruduğunu savunuyor. Hükümet de Başkan'ın ülkeye kimin girebileceğinin kararını vermeye ilişkin yetkiye sahip olduğunu söylüyor.

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Trump'ın imzaladığı kararnamenin maddeleri:

ABD göçmen kabul programı 120 günlüğüne askıya alındı.

"Kayda değer" bir değişim olana kadar Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişi yasaklandı.

Irak, Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen'den ABD'yi ziyaret etmek isteyenlere 3 ay boyunca vize verilmeyecek. Diplomatik vize gibi bazı vize türleri yasağın dışında tutulacak.

2017'de ABD'ye 50 bin mülteci kabul edilecek. Trump'ın selefi Barack Obama bu sayıyı 'en fazla 110 bin' olarak belirlemişti.

Göçmen kabul programında, kendi ülkesinde dini azınlık olanlara öncelik verilecek.

Firmaların yaptıkları başvuruda, "Göçmenler, ulusun büyük buluşlarının pek çoğunu yapıyorlar ve ülkenin en yenilikçi ve simgesel şirketlerini oluşturuyorlar" ifadeleri yer alıyor.

Eski ABD Dışişleri Bakanları John Kerry ve Madeline Albright da kararı eleştirenlere katılarak, federal temyiz mahkemelerine kararı bloke etmeye devam etme çağrısında bulundular.