Litvanya turizminden 'sahte fotoğraflı' tanıtım kampanyası

Telif hakkı FACEBOOK Image caption Real is Beautiful, "Gerçek Güzeldir" adıyla açılan sosyal medya hesaplarında Litvanya fotoğrafları paylaşılıyor. Genelde...

Litvanya turizminin en üst düzey yetkilisi, ülke tanıtımında kullanılan bazı fotoğrafların, başka ülkelere ait çıkması sonrası istifa etmek zorunda kaldı.

Üstelik Finlandiya ve Slovakya'ya ait karelerin yer aldığı bu sosyal medya kampanyası, "Gerçek Güzeldir" adını taşıyordu.

Olayın ortaya çıkması sonrası, Turizm Dairesi Başkanı Jurgita Kazlauskiene, istifasını açıklarken, kurumdan yapılan duyuruda, diğer ülkelere ait fotoğrafların, "eğlence amacı ile" paylaşıldığı öne sürüldü.

Bu savunma da Litvanyalı sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.

Birçok kişi sosyal medya hesaplarından başka ülkelere ait sembol yerleri paylaşarak, #litvanya ve #gerçekgüzeldir etiketleri kullandı.

Ülkenin Başbakanı Saulius Skvernelis bile espriye dahil olarak, Avrupa Komisyonu'nun Brüksel'deki bir binasının fotoğrafını, "yeni Litvanya Hükümet binası" olarak paylaştı.

Başbakan bu paylaşımının sonuna gülen surat emoji'si eklerken ikinci bir paylaşımla da "hileli" paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Litvanya, geçtiğimiz Ekim ayında başlattığı "Gerçek Güzeldir" isimli turizm kampanyası ile sahillerine ve ormanlık alanlarına turist çekmeyi amaçlıyor.