İsveç’in ‘feminist hükümeti’, İran’da başörtüsü takmalarını savundu

Telif hakkı IRNA Image caption İsveç Ticaret Bakanı Ann Linde, geçen hafta bir iş grubuyla İran'a gitmişti

İsveç'te kendini "dünyanın ilk feminist hükümeti" olarak tanımlayan hükümet, kadın bakanlarının İran'a düzenledikleri resmi ziyarette başörtüsü takmalarına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Hükümet, başörtüsü takmamalarının İran yasalarını çiğnemek anlamına geleceğini söyleyerek bakanların İran'da başörtüsü takmalarını savundu.

İsveç Ticaret Bakanı Ann Linde geçen hafta bir iş konseyiyle birlikte İran'ı ziyaret ettiği sırada başörtüsü takmıştı.

İran'ın önde gelen bir kadın hakları aktivisti ile İsveç'teki siyasetçiler bakanın başörtüsü takmasını eleştirmişti.

Telif hakkı AFP Image caption Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de geçen yıl İran'a yaptığı resmi ziyarette başörtüsü takmıştı

Liberal Parti lideri Jan Bjorklund, "Bu feminist dış politika iddiasının sonu oldu" ifadelerini kullanırken İran yasalarının kadınları baskı altına aldığını söyledi.

Bjorklund İsveç hükümetinin, İsveç heyetindeki kadınların başörtüsü takma zorunluluğundan muaf tutulması için başvurması, talebin kabul edilmemesi durumunda anlaşmaların İsveç'te veya başka bir ülkede imzalanması gerektiğini belirtti.

Fakat Aftonbladet gazetesine konuşan Ticaret Bakanı Linde, İran yasalarını çiğnemek istemediğini, ellerindeki tek alternatifin sadece erkeklerden oluşan bir heyet yollamak olduğunu söylemişti.

İsveç Başbakanı Stefan Lofven de İran ziyaretlerinde insan haklarına yönelik çekincelerini İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye ilettiklerini açıkladı.

Telif hakkı Isabella Lovin: Facebook Image caption İsveç Başbakan Yardımcısı ve İklim Bakanı Isabella Lövin, etrafında yalnızca erkekler varken kürtaja yapılan yardımları kısıtlamaya yönelik kararname imzalayıp fotoğraf çektiren Trump'a gönderme yapan bu fotoğrafı Facebook'ta paylaşmıştı

İranlı gazeteci ve aktivist Masih Alinejad, İsveç Başbakan Yardımcısı Iseballa Lovin'in Donald Trump'a tepki olarak yayınladığı fotoğrafı, İran'daki kadınları başörtüsü takmadan fotoğraflarını paylaşmaya teşvik eden Facebook'taki Benim Kaçamak Özgürlüğüm grubunda paylaşarak "İsveç hükümeti İran'daki adaletsizliği lanetlemeliydi" ifadelerini kullandı.

BBC'ye konuşan Alinejad, "Eğer bir feministseniz her yerde eşitsizliğe karşı çıkmanız gerekir. Kendi değerlerini savunmaları şart" dedi.

İsveç hükümetine göre kadın erkek eşitliği İsveç dış politikasının temel hedeflerinden biri.

Telif hakkı AP Image caption Ann Linde, İran Kadın ve Aile İşleri Bakan Yardımcısı Şahindokht Molaverdi ile imza töreninde

Eski ABD First Lady'si Michelle Obama ise, Kral Abdullah'ın ölümünün ardından gittiği Suudi Arabistan'da başörtüsü takmamıştı.

İran'ın aksine Suudi Arabistan'da yabancı kadınların başörtüsü takması zorunlu değil.

İsveç Ticaret Bakanı Linde, planladığı Suudi Arabistan ziyaretinde başörtüsü takmayacağını söyledi.