Arjantin'de her yıl yüzlerce kişi 'şeytan' kılığına giriyor

Arjantinlilerin bereketi kutlamak için kendilerine has bir yöntemi var.
Ülkenin kuzeybatısında her yıl yüzlerce kişi kendi tasarladıkları şeytan kostümlerini giyerek 'Toprak Ana'ya teşekkür ediyor.
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Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
Arjantinlilerin bereketi kutlamak için kendilerine has bir yöntemi var.
Ülkenin kuzeybatısında her yıl yüzlerce kişi kendi tasarladıkları şeytan kostümlerini giyerek 'Toprak Ana'ya teşekkür ediyor.