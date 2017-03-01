Arjantin'de her yıl yüzlerce kişi 'şeytan' oluyor
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Arjantin'de her yıl yüzlerce kişi 'şeytan' kılığına giriyor

  • 1 Mart 2017

Arjantinlilerin bereketi kutlamak için kendilerine has bir yöntemi var.

Ülkenin kuzeybatısında her yıl yüzlerce kişi kendi tasarladıkları şeytan kostümlerini giyerek 'Toprak Ana'ya teşekkür ediyor.

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