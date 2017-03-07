Yıldırım: PYD'nin ortak seçilmesi büyük bir talihsizlik

Telif hakkı Getty Images

Başbakan Binali Yıldırım, IŞİD'e yönelik Rakka operasyonu konusunda müttefik ülkelerin PYD'yle birlikte hareket etmeyi seçtiğini söyledi.

Ürdün Başbakanı Mulki ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Yıldırım, "Suriye'de PYD'nin ortak seçilmesi büyük bir talihsizlik… Türkiye olarak hiçbir terör örgütünü kullanarak başka bir terör örgütünün yok edilemeyeceğini muhataplarımıza açıkça ifade etmiş bulunuyoruz." dedi.

ABD, Rusya ve Türk Genelkurmay Başkanları ve üst düzey askeri yetkilileri, bu sabah Antalya'da, "Irak ve Suriye'deki gelişmeleri" konuşmak için biraraya gelmişti.

Başbakan Yıldırım'dan önce Reuters Haber Ajansı'na konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suriye'nin Rakka kentini IŞİD'den geri alma operasyonu için ABD'nin, YPG'nin yardımını tercih etmiş gibi göründüğünü söylemişti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Bu aşamada emin değiliz ama ABD bu operasyonu Türkiye ile değil, YPG ile yapacak gibi görünüyor. Bu operasyon bu şekilde yapılırsa, ABD-Türkiye ilişkileri açısından sonuçları olur. Çünkü YPG bir terör örgütüdür. Her platformda bunu söylüyoruz" dedi.

"Antalya'daki zirve çatışma riskini engellemek için"

Antalya'daki 3'lü zirveye ilişkin de soruya yanıt veren Yıldırım, bölgede çatışma riski olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Suriye'nin bütün terör örgütlerinden temizlenmesi için çok iyi bir koordinasyona ihtiyaç var. Bölgede birçok ülke var. Birçok ülke olunca burada gerek DEAŞ gerek PYG, PYD, El Nusra ve benzeri bütün terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor. Eğer bu koordinasyon sağlanamazsa hiç arzu etmediğimiz çatışma riski olabilir. İşte bugün ve yarın da devam edecek toplantının asıl amacı orada, bölgede terörle mücadele yaparken, koordinasyonu en iyi şekilde nasıl sağlarız, tarafların birbirilerinin operasyonlarına müdahale etmemesi ve tatsız olayların meydana gelmemesini nasıl temin ederiz; bunu çalışıyorlar. Bu gerekli olan bir şey. Ortak tehdit, ortak düşman bölgede huzuru bozan ve Suriye'de barışla kalıcı siyasi çözümü engelleyen terör unsurlarıdır. Terör unsurları arasında hiçbir ayrım yapmadan kararlılıkla hepsinin üzerine gitmek gerekiyor."