PYD, Menbiç'te 'özerk yönetim ilan etti'

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Anadolu Ajansı, Rus medyasında yer alan bir açıklamaya atıfla, PYD'nin Menbiç'te "özerk yönetim kuracağını" ilan ettiğini duyurdu.

PYD sorumlusu Ewwas Eli'nin Rus basınına yaptığı açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'in idaresini PYD üstleniyor.

Fırat Haber Ajansı'nın (ANF) internet sitesinde yer alan haberde de 13 komitenin yer aldığı "Menbiç Demokratik Yönetim Konseyi"nin yemin ederek göreve başladığına ilişkin bir video yayınlandı.

Bu 13 komite arasında Dış İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Belediye hizmetleri gibi komiteler bulunduğu ifade ediliyor.

Yönetimi "eş başkanlık" sistemiyle oluşturulan komitelerin üyelerinin, törende Kürtçe, Türkmence, Arapça ve Çerkezce yemin ettikleri de açıklandı.

Menbiç nerede ve kentteki son durum nedir?

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Menbiç kenti, Türkiye'ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor.

İç savaş öncesi yapılan nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor.

Arap ve Kürtlerin yaşadığı Menbiç halkının çoğunluğunu Sünniler oluşturuyor.

Kent, 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu'nun denetimine geçti. Daha sonra 2014 yılında IŞİD, kentin kontrolünü ele geçirdi.

Ağustos 2016'da ise yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın ardından Kürt grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı Menbiç Askeri Konseyi, ABD'nin de desteğiyle kenti IŞİD'den geri aldı.

Böylece, IŞİD; silah, lojistik destek ve savaşçı geçirmek için kullandığı en önemli geçiş noktalarından birisini kaybetmiş oldu.

Kentte sivil idarenin yürütülmesi ve temel hizmetlerin sağlanması ise Menbiç Sivil Konseyi tarafından yapılıyor.