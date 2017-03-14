Hollanda sokaklarında 'izin krizi' eylemleri

Hollanda'nın Amsterdam kentinde Türkiye kökenlilerin yoğun olarak bulunduğu Mercatorplein'de Rutte hükümetini protesto eden bir eylem yapıldı.

Türk bayraklarına sarınmış, 17-18 yaşındaki gençler, "Faşist Hollanda, sabrımızı taşırma", "Ne mutlu Türküm diyene", "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları ve tekbir sesleri ile yürüdü.

Sokaktan geçen bir başka Türk kadın ise "Sokakta bağırmak çözüm mü ki?" diye sordu gençlere.

BBC Türkçe'den Özge Özdemir, Amsterdam kentinde Türkiye-Hollanda krizinin yankılarını araştırdı. O habere bu linkten ulaşabilirsiniz.