Şam'da intihar saldırıları: En az 30 ölü

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Suriye'de, daha sonra iç savaşa dönüşen yönetim karşıtı gösterilerin başlamasının 6. yıldönümünde, başkent Şam'da iki intihar saldırısı düzenlendi. Adalet sarayına düzenlenen saldırıda en az 30 kişi öldü.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA, Şam'ın merkezindeki binaya girmeye çalışan intihar eylemcisinin polis tarafından durdurulunca içeriye koşarak üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini bildirdi.

Suriye Devlet Televizyonu binanın yargıçlar ve avukatlar ile dolu olduğunu aktardı.

Hamidiye bölgesindeki binada hem kişisel davalara bakılan dini mahkemenin, hem de ceza mahkemesinin bulunduğu belirtiliyor.

Adalet sarayına düzenlenen saldırı sırasında binada olan bir avukat Fransız AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "Çok korktuk, çünkü patlama sesi çok yüksekti" dedi. İsmini vermek istemeyen avukat "En üst kattaki kütüphaneye sığındık. Çok kanlıydı" ifadelerini kullandı.

'İkinci saldırıda da ölenler var'

Başkent Şam'daki ikinci intihar saldırısı ise mahkeme binasının yaklaşık 2 kilometre batısındaki Rabveh bölgesinde bir restoranda düzenlendi.

Bu saldırıda da ölenler ve yaralananlar olduğu bildiriliyor.

Şam'da Cumartesi günü düzenlenen iki intihar saldırısında da 40 kişi ölmüştü.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğu Şii hacılardı.

Suriye'de, Devlet Başkanı Beşar Esad aleyhtarı gösterilerin 15 Mart 2011'de başlamıştı.

Ülkedeki iç savaşta bugüne dek 320 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 11 milyon kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.