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Hollanda'da göçmen karşıtı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, seçim sonuçlarına ilişkin "biz de kazananlardan biriyiz" dedi.

Başbakan Mark Rutte'yi zaferinden ötürü tebrik eden Wilders, "19 sandalye kazandık, kesin sonuçlara göre 20 de olabilir. Hedefimiz olan 30 sandalyenin gerisinde kaldık. Ama biz de kazananlardan biriyiz, sandalye sayımızı dört artırdık. Size temin ederim ki vatansever baharı başlayacak" ifadelerini kullandı.

Partisinin Hollanda siyaseti üzerinde büyük bir etki yarattığını vurgulayan Wilders, Rutte'nin "yanlış tür popülizm" açıklamasını anlayamadığını söyledi:

"Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Sanırım iyi popülistler ve kötü popülistler olduğunu söylemek istiyor.

"Ben kendimi popülist olarak tanımlamıyorum ama Rutte benim kötü popülist ve bir tür Nazi olduğumu ima ediyor."

Geert Wilders, partisinin koalisyon hükümetinde yer almakta istekli olduğunu söyledi. Ancak diğer büyük partiler Wilders ile koalisyon yapmayacaklarını önceden açıklamıştı.

Wilders, bu nedenle hükümette yer alamamaları durumunda ise önemli gördükleri konularda hükümeti destekleyeceklerini belirtti.