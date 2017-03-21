THY'nin ABD varışlı uçuşlarına elektronik cihaz yasağı

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ABD, sekiz ayrı ülkeden yapılan uçak seferlerinde, kabinde cep telefonundan büyük elektronik cihazların taşınmasını geçici olarak yasakladı.

Yasağa Türk Hava Yolları (THY) çıkışlı ABD uçuşlarının da dahil olduğu açıklandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır" dedi.

Amerikan Associated Press haber ajansı, bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde yasağın şu kentleri kapsadığını aktardı:

Kahire (Mısır), Amman (Ürdün), Kuveyt (Kuveyt), Kazablanka (Fas), Doha (Katar), Riyad ve Cidde (Suudi Arabistan), İstanbul, Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri).

Bakan Arslan: Geri adım atmalarını istiyoruz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye açısından da ABD açısından da doğru bir şey değil" diyerek yasağa tepki gösterdi.

Bakan Arslan, "Bundan geri adım atmalarını veya daha hafifletilmesi gerektiği konuşuyoruz. İstanbul'u, İstanbul Atatürk Havalimanı'nı başka ülkelerdeki havalimanlarıyla karıştırmamaları gerektiğini de özellikle vurguluyoruz" dedi.

ABD'li yetkililerle konuyu görüştüklerini belirten Arslan, "Önümüzdeki günlerde bunu sonuçlandırmış olacağız" diye konuştu.

THY, uygulamanın yarın sabah 08.30'da İstanbul'dan New York'a gidecek uçak ile başlayacağını açıkladı.

Cep telefonu dahil değil

"Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir" denildi.

ABD yönetiminden BBC'ye konuşan bir yetkili, yasağın 10 havaalanından kalkan 9 havayolu şirketini etkileyeceğini belirtti.

ABD basını da yasağın yurt dışında elde edilen istihbarat sonrası gündeme geldiğini yazdı.

Cep telefonlarının dahil olmayacağı belirtilen yasak dizüstü bilgisayar, tablet, DVD oynatıcı ve elektronik oyun konsollarını kapsayacak.

ABD İç Güvenik Bakanlığı'nın bugün konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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CNN, Ürdün Kraliyet Havayolları şirketinin, Kuzey Amerika'dan ve Kuzey Amerika'ya yapılacak seferlerinde, kabinlerde elektronik cihazların yasaklanacağına dair bir tweet attığını, daha sonra bu tweeti sildiğini duyurdu.