Aydın'da MHP'liler referandum için ne diyor?
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Aydın'da MHP'liler referandum için ne diyor?

  • 23 Mart 2017

Aydınlı MHP'liler referandum öncesi 'evet' ile 'hayır' arasında bölünmüş durumda. BBC Türkçe'den Efe Öç, kentteki MHP'lilerle konuştu.