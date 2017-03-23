Aydınlı MHP'liler referandum öncesi 'evet' ile 'hayır' arasında bölünmüş durumda. BBC Türkçe'den Efe Öç, kentteki MHP'lilerle konuştu.
Aydın'da MHP'liler referandum için ne diyor?
- 23 Mart 2017
- Paylaş Facebook
- Paylaş Messenger
- Paylaş Twitter
- Paylaş E-posta
- Paylaş Facebook
- Paylaş WhatsApp
- Paylaş Messenger
- Paylaş Twitter
-
Paylaş
PaylaşDış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
E-postaPaylaş E-posta
-
-
MessengerPaylaş Messenger
-
MessengerPaylaş Messenger
-
-
-
-
Bu linki kopyalaPaylaşma hakkında
Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
Çok izlenenler
İzleyin
İzleyin