Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı ABD füzeleri Suriye'yi vurdu

ABD Deniz Kuvvetleri, Suriye hükümetinin İdlib'te kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialar üzerine El Şayrak hava üssüne füze saldırısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evinde düzenlediği basın toplantısında, Cuma gününün ilk saatlerinde düzenlenen operasyon talimatını bizzat verdiğini açıkladı.

Trump füze saldırısının, Salı günü Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında sinir gazı kullanıldığı öne sürülen saldırıya karşılık yapıldığını açıkladı.

Trump, "Suriye'nin yasaklı olan kimyasal silahları kullandığı, kimyasal silah sözleşmesi altındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği ve BM Güvenlik Konseyi'nin çağrılarını yok saydığı şüphe götürmez... Ölümcül kimyasal silahların kullanılmasını ve yayılmasını önlemek ve caydırmak Birleşik Devletler'in ulusal güvenlik çıkarı için hayati" diye konuştu.

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Image caption Saldırının gerçekleştiği El Şayrat Hava Üssü

59 Tomahawk füzesi fırlatıldı

ABD Savunma Bakanlığı, TSİ 04.40'ta Akdeniz'in doğusundaki ABD savaş gemilerinden Suriye'ye 59 Tomahawk füzesi fırlatıldığını duyurdu.

Trump, Salı günü kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırının El Şayrat Hava Üssü'nden kalkan uçaklar tarafından gerçekleştirildiğini ve bu nedenle de bu üssün hedef alındığını söyledi.

Suriye ordusu, ölü sayısının 7'ye yükseldiğini ve 9 savaş uçağının da tahrip olduğunu belirtti.

Suriyeli muhaliflere yakın olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SİHG) ise askeri üssün kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya, ABD'nin füze saldırısını "uluslararası hukuku ihlal eden saldırgan bir eylem" olarak nitelendirdi ve iki ülke ilişkilerine ciddi hasar verebileceğini söyledi.

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Pentagon: Rusya önceden bilgilendirildi

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye iç savaşında hükümete destek veren Rusya'nın füze saldırısı konusunda önceden bilgilendirildiğini açıkladı.

Pentagon'un açıklamasında 'USS Porter' ve 'USS Ross' gemilerinden fırlatılan füzelerin El Şayrat hava üssündeki hava araçlarını, hava aracı depo alanlarını, mühimmat depolama sahalarını, hava savunma sistemlerini ve radarları hedef aldığı belirtildi.

Pentagon sözcüsü Jeff Davis, "İlk göstergeler Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanma kapasitesini azaltacak şekilde saldırının El Şayrat hava üssündeki pek çok hava aracını, destek altyapı sistemini ve ekipmanını tahrip ya da yok ettiğini gösteriyor" dedi.

Saldırının amacı "Rejimin tekrar kimyasal silahları kullanmasını engellemek" olarak açıklandı.

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Suriye ve Rusya kimyasal saldırı iddialarını reddediyor

Suriye'nin İdlib kentinde bu hafta içerisinde düzenlenen ve kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırıda 80'in üzerinde insan hayatını kaybetti.

Silahlı muhalif gruplar ve başta Türkiye ile ABD olmak üzere bazı dünya devletleri saldırının Suriye hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Ancak Suriye hükümeti ve Rusya, bu iddiaları reddederek, eski adı El Nusra, yeni adı Şam'ın Fethi Cephesi olan İslamcı örgütün elindeki kimyasal ve mühimmat deposunu vurduklarını söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaşananların ardından Suriye'ye askeri müdahalede bulunabileceğinin sinyallerini vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri müdahale ihtimalinin gündeme gelmesinin ardından Türkiye'nin "üzerine düşeni yapmaya hazır" olduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye'nin geleceğinde hiçbir rolünün olmaması gerektiğini söylemişti.