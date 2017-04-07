Türkiye: "Yurt dışı çıkışına izin verilmeyenler FETÖ'cü"

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Türkiye, çifte pasaporta sahip bazı Hollanda vatandaşlarının yurt dışı çıkışına izin verilmediğine ilişkin haberleri doğruladı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Hollanda vatandaşlarının "Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) üyesi olduğu" belirtildi.

Büyükelçilik, Hollanda Televizyonu'nun (NOS) Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı, Türk makamlarının onlarca Türkiye kökenli Hollanda vatandaşına yurt dışına çıkış izni vermediği haberine tepki gösterdi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, NOS'un haberinin taraflı ve yanlış olduğu savunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda aldığı önlemlerin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhaliflerine karşı sindirme girişimi" olarak algılanmasının saçma olduğu belirtildi.

'Mücadeleyi zayıflatmaya yönelik'

Bu tür haber ve yorumların, Türkiye'nin "kanlı darbe girişiminden sorumlu gizli ve sinsi terör ağı üyelerine karşı verdiği mücadeleyi zayıflatmaya yönelik" olduğu dile getirildi.

Açıklamada, darbe girişiminden sorumlu tutulan Fetullah Gülen grubuna karşı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde yasal bir mücadele verildiği belirtildi.

NOS, Türkiye'de eğitim gören ya da aile ziyareti için giden çok sayıda Türkiye kökenli Hollanda vatandaşının ülke dışına çıkışına izin verilmediğini duyurmuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, en az 10 kişinin bu durumda olduğunu doğrulamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ankara ile üst düzey politik temasların sürdüğünü söyledi.

Koenders, çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin kısa sürede Hollanda'ya dönebilmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı.