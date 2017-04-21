Bacakları kesilen 17 yaşındaki Formula 4 pilotu için 600 bin sterlin bağış

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İngiltere'de Pazar günü yarışta geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanan ve bacakları kesilen 17 yaşındaki Formula 4 pilotu Billy Monger için başlatılan bağış kampanyasında, 600 bin sterline toplandı.

İngiliz Formula 1 pilotları Jenson Button ve Lewis Hamilton, kaza geçiren genç pilota yardıma etmek için bir bağış kampanyası başlatmıştı.

Kampanyada hedef rakam olan 260 bin sterlindi. Button, kampanyaya 15 bin sterlin bağışla katkıda bulundu.

Monger, İngiltere'de Donnington Park pistinde yarış sırasında, üzerine arızalanan bir başka Formula 4 aracına çarpması sonucu kullandığı otomobilin içinde sıkışmış ve ancak 90 dakikalık bir çalışmanın ardından kurtarılabilmişti.

Kaza sonrası ambulans helikopterle Nottingham'da tam teşekküllü bir hastaneye kaldırılan Monger, bir dizi ameliyat geçirmişti.

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Billy Monger'in takımı JHR Developments'ın Direktörü Steven Hunter, ekip olarak "yürek parçalayan" bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Hunter 17 yaşındaki yarışçının "dopdolu ve aktif bir hayata" geri dönmesi için kampanyayı sürdürdüklerini belirtti.

#VınlaBilly

Hunter ayrıca, Monger'in dört yıldır takımda olduğunu ve "olağanüstü bir karaktere" sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Sosyal medyada da Billy için 'Vınla Billy' anlamına gelen #billywhizz etiketiyle destek mesajları paylaşıldı.

BBC'nin Radio 5 programına bağlanand ve genç yarışçıyı 9 yaşından beri tanıyan Autosport dergisinden Scott Mitchell, Billy'nin "yaralarının farkında olduğunu ancak pozitif bir ruh halinde olduğunu" anlattı.

Mitchell, "Ailesi, arkadaşları ve ekip arkadaşları yoğun bağışlar karşısında şaşkın. Billy harika bir adam. Herkes onu seviyor. Bunların üstünden gelebilecek bir karakter"