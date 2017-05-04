Pembe protez ile okul bahçesinde ilk gün

Doğumundan hemen sonra sağ bacağı kesilmek zorunda kalan 7 yaşındaki Anu, koşmasına ve dans etmesine imkan veren yeni spor protezi ile ilk kez okula gitti.

Anu'nun pembe ayakkabası ile aynı renkte olan protezi ile okul bahçesinde attığı ilk adımlar ve o adımlara arkadaşlarının verdiği tepkiler de görüntülendi.

İngiltere'nin Birmingham kentindeki bir okul bahçesinde kaydedilen bu anlar ise sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi.

BBC Midlands'ın twitter hesabına koyulan görüntü, 24 saat içinde 27 bin kez paylaşıldı.

Paralimpik oyunlarının resmi twitter hesabı da, görüntüleri, "Bugün izleyeceğiniz en güzel şey" ifadesi ile paylaştı.