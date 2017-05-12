Esad: Çatışmasızlık bölgelerinde silah bırakanlar affedilecek

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Belarus devlet televizyonu ONT'ye konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, çatışmasızlık bölgelerinde silah bırakan muhaliflerin affedileceğini ve diğer ülkelerdeki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönebileceğini söyledi.

Esad, Batı ülkelerinin tüm gelişmişliğine rağmen Orta Doğu'yu anlayamadığını söyledi.

Ülkesine saldıran grupları birbirlerinden ayırmanın mümkün olmadığını belirten Esad, "IŞİD ve El Nusra aynı Vahabi ideolojiye ve terörist öğretiye sahip. IŞİD, El Nusra, Müslüman Kardeşler'e bağlı olan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Katar Emiri es-Sani aynı öğretiyi savunuyor. Hepsinin aşırılıkçı Vahabi ideolojiyle ortak yanları var ve hepsi ABD tarafından kullanılan araçlar" dedi.

Cenevre - Astana farkı

Yıllar süren savaşın ardından yorgun olmadığını söyleyen Esad, Cenevre'deki müzakerelerin basın için düzenlenen bir buluşma olduğunu fakat Astana'daki müzakerelerde durumun farklı olduğunu ifade etti:

"Cenevre'de elle tutulur hiçbir şey yok. Bizi daha fazla taviz vermeye zorlamaktan başka hiçbir amacı olmayan bir süreç bu. Benim taviz vermem mümkün değil çünkü ben bu ülkenin sahibi değilim, böyle bir kararı halk, referandumla vermeli.

"Astana'da ise durum farklı. Rusya'nın girişimiyle orada silahlı terörist gruplarla görüşüyoruz. İran ve Türkiye de sonradan katıldı. Türkiye teröristlerin garantörü, Rusya ve İran ise meşru rejimin garantörü. Bu süreç çatışmasızlık bölgelerinin ortaya çıkmasını sağladı."

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'Silah bırakanlar affedilecek, sığınmacılar da dönebilir'

Suriye Devlet Başkanı, çatışmasızlık bölgelerinde silah bırakıp devletle uzlaşan muhaliflerin affedileceğini de söyledi.

Çeşitli ülkelere yerleşen sığınmacıların geri dönmesinin gerekli olduğunu ve her zaman bu yönde çağrı yaptıklarını belirten Esad, ülkelerini kendi başlarına yeniden inşa edecek güce sahip olduklarını belirtti:

"Suriyeliler çok büyük tazminatları hak ediyor. Ama bunun için yasal ve kurumsal bir çerçeve olması lazım. Bunu kime şikayet edeceksiniz? Bu yüzden bunlara ihtiyacımız yok. Ülkemizi yeniden inşa edecek gücümüz var. Para bir şekilde gelecektir. Ülkesine dönen sığınmacılar paralarını da getirirler ve yola devam ederiz. Suriye'de terörizmi ve savaşı destekleyen ülkelerin paralarına ihtiyacımız yok."