Kızının katillerini ortaya çıkaran Meksikalı anne öldürüldü

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Meksika'da kendi kızının katillerini ortaya çıkaran ve yakınlarını kaybeden 600 ailenin oluşturduğu kolektifin lideri olan Miriam Rodriguez Martinez öldürüldü.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki San Fernando kentinde bulunan evinde silahla vurularak öldürülen Rodriguez, Zetas uyuşturucu çetesi tarafından kaçırılan kızının başına gelenleri ortaya çıkararak çete üyelerinin tutuklanmasını sağlamıştı.

Rodriguez, Mart ayında çete üyelerinden birinin hapishaneden kaçmasının ardından tehditler almaya başlamıştı.

Arkadaşları, tehditlerin ardından Rodriguez'in koruma için başvurduğunu fakat başvurusunun gözardı edildiğini söyledi.

Olayın ardından ülkedeki ulusal ve uluslararası insan hakları örgütleri cinayeti kınayan ve kapsamlı bir soruşturma talep eden açıklamalar yayımladılar.

Telif hakkı Photoshot Image caption Birleşmiş Milletler'in Meksika'daki misyonu da cinayeti kınayan bir açıklama yayınladı

Rodriguez, kızının 2012'de kaçırılmasının ardından şiddet mağduru ailelerle birlikte yerel bir kolektif kurmuştu.

Kızının cesedinin saklandığı yeri ve kızını öldürenleri bulmayı başaran Rodriguez, kızını öldürenlerin de hapse girmesini sağlamıştı.

Rodriguez bu olayın ardından Zetas çetesinin kocasını kaçırma girişimini de boşa düşürmüş, kaçırma girişiminde bulunanları bir yandan arabasıyla kovalarken diğer yandan da orduya haber vererek yakalanmalarını sağlamıştı.

Rodriguez'in başlattığı yerel kolektife benzer örgütler, Ekim 2014'te Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Ayotzinapa'da eğitim gören 43 öğrencinin kaçırılmasının ardından ülke geneline yayılmıştı.

Devletin kayıpları bulmadaki başarısızlığına öfkelenen kayıp yakınları, kaybolan insanları kendileri aramaya başlamış, adli tıp, arkeoloji, adli antropoloji, hukuk gibi alanlarda dersler almış ve kazı ekipmanları da edinerek mezarları ve kemikleri ortaya çıkarma konusunda birer uzmana dönüşmüştü.

Bugün ülke genelinde Rodriguez'in kurduğuna benzer 13 örgüt bulunuyor.

Telif hakkı AFP Image caption Perşembe günü kayıp yakınları başkent Meksiko'da çocuklarının fotoğraflarıyla bir protesto gerçekleştirdi

Meksika'yı 2006-2012 yılları arasında yöneten eski başken Felipe Calderon döneminde, ülkedeki güvenlik güçleri, uyuşturucu çeteleri ile savaşmaları için yeniden yapılandırılmıştı.

Bu politikanın başlamasından sonra 10 yıl içinde 'uyuşturucuyla savaş' diye adlandırılan politika sonucunda on binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Stratejik Çalışmalar için Uluslararası Enstitü'nün (IISS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, 2016'da Meksika'da silahlı çatışmalar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 23 bin olmuştu.

Fakat Meksika hükümeti bu sayılara şüpheyle yaklaşıyor. Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ile hükümetin açıkladığı sayılar arasında büyük farklılıklar bulunuyor.