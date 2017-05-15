Europol'den yeni siber saldırı uyarısı

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Europol (Avrupa Polis Ofisi) Genel Müdürü Rob Wainwright, fidye yazılımı WannaCry'ın Cuma gününden bu yana 150 ülkede 200 binden fazla kişiyi etkilediğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Wainwright, daha önce bu seviyede bir saldırıyla hiç karşılaşılmadığını belirtti ve bugün, sabah saatlerinde daha fazla kullanıcının saldırıdan etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, kullanıcılara işletim sistemlerini güncelleme ve anti-virüs programları kullanma çağrısında bulunuyor.

Kullanıcıların dosyalarını ele geçiren virüs, dosyaların geri yüklenmesi için ödeme talep ediyor.

Ödemenin BitCoin üzerinden yapılması isteniyor.

Rusya ve İngiltere, saldırıdan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

'Bilgisayar korsanları virüsün yeni versiyonunu yayımladı'

Wainwright, fidye ödeninceye kadar dosyaları kilitleyen uygulamanın içinde bir de solucan uygulaması olduğunu, ödeme yapılması durumunda uygulamanın başka ağlara yayılabildiğini söyledi.

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Wainwright, "Bu yüzden bu sayıların sürekli arttığını görmekteyiz" dedi.

Geçici bir düzenlemenin virüsün yayılmasının bir süre azalttığını belirten Wainwright, bilgisayar korsanlarınınsa bu karşı yazılımın yeni bir versiyonunu yayımladığını söyledi.

Rusya İçişleri Bakanlığı etkilenen kurumlar arasında

Europol Genel Müdürü, 'ortadakinin birçok farklı endüstri ve hizmet sektörünü etkileyen, hedef gözetmeyen bir saldırı olduğunu' belirtti.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), Almanya'da demiryolu ulaşım ağı Deutsche Bahn, İspanya'da telekomünikasyon şirketi Telefonica, ABD'de taşıma ve gönderi devi FedRx ve Rusya İçişleri Bakanlığı, dünya çapında etkilenen kurumlar arasında yer alıyor.

Wainwright, bilgisayar korsanlarına halihazırda ödeme yapan kullanıcıların sayısınınsa çok fazla olmadığını ekledi.

BBC'nin analizine göre bilgisayar korsanlarına şu ana kadar yapılan ödeme 28 bin dolar civarında.

Europol ve FBI'dan işbirliği

Sorumluları bulmak için FBI (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu) ile birlikte çalıştıklarını belirten Wainwright, olaya birden fazla kişinin karıştığını düşündüklerini belirtti.

Öte yandan Microsoft, yıllardır herhangi bir güncelleme yayınlamadığı Windows XP işletim sistemi için bir güncelleme yayımladı.

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Microsoft'un açıklamasında, "Son derece sıra dışı bir adım atarak Windows XP de dahil olmak üzere tüm işletim sistemlerimiz için bir güncelleme yayımlıyoruz" ifadeleri yer aldı.

2001 yılında piyasaya sürülen, sonraki 13 yılda 1 milyar kopyadan fazla satan Windows XP, 2011'de Windows 7 bu ünvanı elinden alana kadar kişisel bilgisayarlardaki en yaygın işletim sistemi olmuştu.

Windows XP için güncelleme desteği 2014 yılında sona ermişti.