Putin: Trump ile görüşmenin tutanaklarını yayınlamaya hazırız

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmenin tutanaklarını yayınlamaya hazır olduklarını söyledi.

Açıklama, Trump'ın bu görüşmede devlet sırlarını Rusya'yla paylaşmakla suçlanmasının üzerine geldi.

Telif hakkı AFP Image caption ABD Başkanı Trump, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un ziyareti sırasında Rus Büyükelçi Sergei Kislyak'la birlikte Oval Ofis'te böyle görüntülenmişti.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile Rusya'nın Soçi kentinde düzenlediği basın toplantısı sırasında konuşan Putin, Trump'ın Rusya'ya herhangi bir sır vermediğini söyledi ve ABD'li siyasetçilerin içlerini rahatlatacaksa görüşmenin tutanaklarını yayınlamaya hazır olduklarını açıkladı.

İki üst düzey ABD yetkilisi, bir müttefik devlet tarafından Rusya'yla paylaşılmaması kaydıyla ABD'ye verilen ve ABD'nin uçaklarda elektronik cihaz yasağı uygulamasına yol açan gizli bir istihbarat bilgisini Rusya ile paylaşmakla suçlamıştı.

Putin ise basın toplantısında iddialarla dalga geçerek "Eğer Lavrov bir takım gizli bilgileri alıp bana iletmediyse onunla da ayrıca konuşmam gerekir" dedi.

ABD'de Trump karşıtlarının Rusya'yı ülkedeki iç siyasetin malzemesi haline getirmekle suçlayan Putin, "Bu insanlar bundan sonra hangi hikayeyi uyduracaklar? Rusya karşıtı sloganlarla kendi iç siyasetlerine yön vermeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Bu tür davranışların sadece ABD'ye zarar vereceğini ifade eden Putin, ortaya atılan iddiaların maksadının 'aptalca' olduğunu da söyledi.