Manchester Arena saldırısı: Zanlı Salman Abedi hakkında yeni bilgiler

Image caption Zanlı Salman Abedi Libyalı bir ailenin dört çocuğundan biri

İngiltere polisi, Manchester Arena, 22 kişinin öldüğü intihar saldırısı zanlısının 22 yaşındaki Salman Ramadan Abedi olduğunu duyurdu.

BBC'nin elde ettiği bilgilere göre Abedi, 31 Aralık 1994'te Manchester'da doğdu. Ailesinin Libya kökenli olduğuna inanılıyor.

BBC muhabiri Daniel Sandford, ailenin Libya'da Muammer Kaddafi rejiminden kaçıp İngiltere'ye göç ettiklerini söylüyor.

Abedi'nin Londra'da doğan bir ağabeyi ve Manchester'da doğan bir erkek kardeşi ile bir kız kardeşi var.

BBC'nin ulaştığı kaynaklara göre zanlının annesi ile babası Libya'ya geri döndü.

Telif hakkı AFP Image caption Polis, zanlının daha önce yaşadığı Fallowfield'deki evde arama yaptı.

Abedi, Manchester United futbol takımı taraftarıydı. Manchester'da eğitim aldı ve bir fırında çalıştı. Salford Üniversitesi, Abedi'nin öğrencileri olduğunu teyit etti.

Zanlının İngiltere dışına seyahat ettiği ve saldırıdan birkaç gün önce ülkeye döndüğü ortaya çıktı.

Abedi'nin ailesi, Manchester'da birkaç farklı adreste yaşadı. Polisin arama yaptığı Fallowfield'da Elsmore caddesi ile Whalley Range'deki evler de ailenin daha önce yaşadığı adresler arasında.

Telif hakkı AFP Image caption Hayatını kaybedenlerin anmasına "IŞİD bizi korkutmuyor, biz Manchesterlıyız" yazılı karton bırakıldı.

Manchester, İngiltere'de Libyalıların yoğun yaşadığı şehirlerden biri. Komşuları, ailenin yılın belli dönemlerinde evlerine Libya bayrağı astıklarını söylüyor.

BBC editörü Mark Easton'a göre, polisin baskın yaptığı bölge son birkaç yıldır, Suriye ve Libya ile bağlantılı radikal İslamcıların ağırlık olarak yaşadığı yer olarak biliniyordu.

'Babası müezzin'

Didsbury Camii olarak da bilinen Manchester İslam Merkezi yöneticisi Fawaz Haffar, Press Association haber ajansına açıklamasında Abedi'nin camiiye gelmiş olabileceğini ifade ediyor.

Haffar, Abedi'nin babasının camiide müezzinlik yaptığını, ağabeyinin de gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Polisle irtibatta olan Haffar camiiyi, ılımlı, modern, liberal bir camii olarak tanımladı.

Manchester'da yaşayan bir Libyalı, Guardian gazetesine açıklamasında zanlıyla ilgili şunları söyledi:

"Salman mı? Çok şaşırdım. Çok sessiz biriydi, bana karşı çok saygılıydı. Ağabeyi İsmail dışadönük biri ama Salman çok sessizdi. Bunu yapacak biri değil."

Telif hakkı EPA Image caption Saldırıda hayatını kaybedenler Albert Meydanı'nda anıldı.

Gazeteye konuşan Libyalı, Abedi'nin babasının 'Ebu İsmail' olarak bilindiğini ve sesi çok güzel olduğu için müezzinlik yaptığını, oğullarının da 'Kuran'ı ezbere bildiklerini' söyledi. Babasıyla ilgili de "Ebu İsmail öfkeden çılgına dönecek. Cihatçı ideolojiye zıttı. IŞİD cihat bile değil, suç. Ailesi yıkılacak" dedi.

Manchester İslam Merkezi'nin önde gelen üyelerinden Mohammed Saeed ise 'bir vaazda, IŞİD ve Libya'daki Ensar el Şeria'yı eleştirdiği için Salman Abedi'nin kendisine öfkelendiğini' söyledi.

Guardian gazetesi, Manchester'da 'teröre finans sağlamak ve terör eylemi hazırlığında olmak' suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırılan 24 yaşındaki Abdalraouf Abdallah ile Abedi'nin birbirini tanıdığını' yazdı.

Abdallah'ın, Suriye'ye savaşmaya gitmek isteyenlere de yardım ettiği bildiriliyor. Guardian'a konuşan bir aile yakını ise bu tanışıklığın olağan olduğunu ifade edip "Manchester'da yaşan tüm Libyalılar birbirini tanır" dedi.

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'Libya'dan yeni dönmüştü'

İngiliz Telegraph gazetesinde, Abedi'nin son haftalarda Libya'ya ziyaretlerde bulunduğu belirtildi. Ziyaretlerin zanlının Libya'daki olası El Kaide ve IŞİD bağlantılarıyla ilgili şüpheleri artırdığı ifade edildi.

Abedi'nin Times'a konuşan bir okul arkadaşı, "Üç hafta önce Libya'ya gitmişti ve birkaç gün geri dönmüştü" dedi.

Telegraph'ın haberine göre Abedi'nin 50 yaşındaki annesinin adı Samia Tabbal ve güvenlik görevlisi olan babasının adı Ramazan Abedi.

İkisi de Libya'nın başkenti Trablus'te doğdu. Aile Manchester'ın güneyindeki Whalley Range bölgesine yerleşmeden önce bir süre Londra'ya yaşadılar.

Kaddafi'nin indirilmesi sonrası 2011'de Libya'ya geri döndüler.

Manchester Emniyeti, önceliklerinin Abedi'nin tek başına mı yoksa daha geniş bir örgüt içinde mi hareket ettiğinin belirlenmesi olduğunu söylüyor.

Saldırıyı IŞİD üstlendi ancak polis, zanlının IŞİD'le bağlantısını kanıtlayan herhangi bir delile henüz ulaşamadı.

Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında 23 yaşında bir erkek şüphelinin yanı sıra Çarşamba günü üç kişi daha gözaltına alındı.