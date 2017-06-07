Almanya'da kabineden İncirlik Üssü'nden çekilme kararı

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Almanya'da bakanlar kurulu, Alman askerlerinin Türkiye'deki İncirlik Üssü'nden çekilmesi yönünde karar aldı.

Türkiye, Alman milletvekili heyetinin İncirlik askeri üssünü ziyaret etmesine izin vermiyor.

Hafta başında Türkiye'de Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, izin verilmemesinden dolayı Alman askerlerinin Türkiye'de başka bir üsse nakledileceğini açıklamıştı.

Gabriel, "Türkiye bu durumda İncirlik'teki Alman askerlerini başka yere taşımamız gerektiğini anlamalı. Alman Parlamentosu, İncirlik'teki askerler için başka bir yer bulunması konusunu hükümete soracak" demişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıkalmada, askelerin Ürdün'e gönderilmesinin bir olasılık olarak değerlendirildiğini söylemişti.

Almanya'nın İncirlik Üssü'nde konuşlu 200'den fazla askeri bulunuyor.

Bu askerler Tornado jetlerinin Suriye'de gözetim görevlerine ve IŞİD karşıtı koalisyonun uçaklarına yakıt dolumundan sorumlu.