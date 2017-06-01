Telif hakkı Reuters Image caption Zarrab, New York'ta 24 Nisan'da yargıç karşısına çıkmıştı

ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın davasına bakan yargıç Richard Berman'ın, eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey'nin Zarrab'ı savunabileceğine hükmettiği bildirildi.

Reuters ajansının haberine göre, New York'ta görülen duruşmada Berman, "çıkar çatışması yaratmalarına rağmen", Giuliani ve Mukasey'nin Zarrab'ın savunma ekibine dahil olabilmelerine onay verdi.

Berman bununla birlikte "çıkar çatışmalarının soruna dönüşmemesi için" iki avukatın durumlarının yakından denetlenmesini kararlaştırdı.

Yargıç Berman, "Mahkeme aynı zamanda, davanın görüleceği 30 Ekim'e kadar yargı sürecinin bütünlüğünün korunmasının önemini de göz önünde bulundurdu" dedi.

Rudolph Giuliani, 11 Eylül saldırıları sırasında New York Belediye Başkanı'ydı. Giuliani son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı desteklemiş, başkan seçilen Trump eski belediye başkanını Beyaz Saray'da oluşturduğu siber güvenlik çalışma grubunun başına getirmişti.

Michael Mukasey ise George W. Bush'un başkanlığının son döneminde ABD Adalet Bakanı'ydı.

Telif hakkı Reuters Image caption Giuliani son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı desteklemişti

New York'taki mahkeme, Giuliani ile Mukasey'in Zarrab'ın savunma ekibine dahil edilmesinin iki konuda çıkar çatışması yaratabileceğini incelemişti:

Mukasey'in bağlı olduğu Debevoise & Plimptin avukatlık bürosunun aynı zamanda Zarrab'ın mağdur ettiği öne sürülen 8 bankayı da temsil etmesi,

Giuliani'nin bağlı olduğu Greenberg Traurig'in müvekkilleri arasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin de bulunması.

Zarrab'a yönelik suçlamalar

Reza Zarrab, "ABD'nin yaptırımlarını yasadışı yollarla bypass etmek için İran devleti ve bazı şirketler adına finansal işlemler yapmak", "ABD'yi dolandırmak", "sahtekârlık yapmak" ve "kara para aklamakla" suçlanıyor.

Zarrab, geçen yıl Mart ayında Miami'de yakalanmıştı.

Mart ayında New York'ta gözaltına alınan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da Zarrab'ın suç ortağı olduğu iddia ediliyor.