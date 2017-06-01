Trump: ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan imzasını çekiyor

Telif hakkı AFP Image caption Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan daha iyi bir anlaşma için mücadele edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan imzasını çektiğini duyurdu.

Trump, anlaşmanın ABD'nin 'dezavantajına olduğunu, diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik avantaj sağladığını' söyledi.

ABD'nin yeni 'daha adil bir anlaşma arayışında olacağını' ifade eden ABD Başkanı "Bugünden itibaren anlaşmaya uymaya son veriyoruz" dedi.

Anlaşma, fosil yakıtlarının kullanımının kısaltılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla, küresel sıcaklık artışının 1,5 ila 2 derecede kalması için ülkelerin çaba göstermesini öngörüyor.

Trump, seçim kampanyası süresince ABD başkanı olduktan sonra 100 gün içinde ülkenin kömür endüstrisini geliştirmek adına anlaşmadan çekileceği vaadinde bulunmuştu.

Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, anlaşmadan çekilmesinin ülkenin petrol ve kömür endüstrisine yardımcı olacağını savunuyor.

Anlaşma için "hiç adil değil" diyen Trump, yeni kömür madenleri açılacağını, Batı Virginia ve Pensilvanya'da planlamaya başladıklarını söyledi.

Paris İklim Anlaşması'yla çok sayıda ABDlinin işlerini kaybedeceğini belirten Trump "Bizim ihtiyacımız olan bu değil. Kömür madencilerini çok seviyorum" dedi.

Muhalifler, bu kararla beraber ABD'nin müttefikleriyle arasının açılacağı görüşünde.

Pittsburgh'dan Trump'a yanıt

Trump konuşmasında "Ben Pittsburgh vatandaşlarını temsil etmek için seçildim, Paris değil" demişti.

Telif hakkı Twitter Image caption Belediye Başkanı "Halkımız, ekonomimiz ve geleceğimiz için Paris Anlaşması'nın yönetmeliklerini yerine getireceğimin teminatını veririm" dedi.

Bunun üzerine Pittsburgh Belediye Başkanı Bill Peduto, Twitter hesabından Trump'a tepki gösterip "Pittsburgh Belediye Başkanı olarak, halkımız, ekonomimiz ve geleceğimiz için Paris Anlaşması'nın yönetmeliklerine uyacağımın teminatını veririm" mesajı paylaştı.

'Süreç 2019'dan öne başlayamaz'

BBC Washington muhabiri Anthony Zurcher, anlaşmadan çekilme kararının kolay uygulanamayacağını söylüyor.

Zurcher, Trump'ın anlaşmadan imza çekme kararını tebliğ etse de, resmi sürecin bir sene sürdüğünü ve 2019 yılı Kasım ayına kadar başlayamayacağını dile getirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında yaklaşık 200 ülkenin katılımıyla imzalanan anlaşmada, küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması konusunda uzlaşılmıştı.

Anlaşmada imzası olan ülkeler, küresel sera gazı emisyonunu düşürmeyi hedefliyor. Bu adım, fosil yakıtların yanması sonucu oluşan karbon diyoksit gazının da azaltılması anlamına geliyor.

Bilim insanları, küresel ısınma, deniz suyu seviyesinin yükselmesi, kuraklıklar ve sert fırtınalardan karbon diyoksit oranlarını sorumlu tutuyor.

Uzmanlar, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin küresel iklim değişimine etki edeceği, sıcak hava dalgaları, seller ve kuraklıkların daha sık yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Anlaşmaya göre ABD'nin karbon emisyonlarını 2025 yılı itibariyle 2005 seviyesinden yüzde 26-28 düşürmesi gerekiyordu.

İmzasını çeken ABD, Çin'den sonra karbondioksit emisyonunda ikinci sırada geliyor.

ABD, Suriye ve Nikaragua ile birlikte Paris İklim Anlaşması'nda imzası olmayan ülkeler arasına girdi.