İran'ın başkenti Tahran'daki ilk IŞİD saldırıları hakkında bilinenler
İran'ın başkenti Tahran'da bugün iki ayrı saldırı düzenlendi. İran Meclisi'nde ve Humeyni Türbesi'nde düzenlenen saldırıları, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi.
Saldırılarda en az 12 kişinin öldüğü, yaklaşık 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.
- İran Meclisi'nde ve Humeyni'nin türbesinde saldırılar: En az 12 ölü
- Fotoğraflarla İran'ın başkenti Tahran'daki saldırılar
Saldırılar, İran'ın son yıllarda görülen en ölümcül eylemler oldu.
IŞİD'in Tahran'da düzenlendiği bu ilk saldırılarla ilgili bilinenleri derledik:
- Sabah yerel saatle 10:30 civarında Tahran'daki Meclis binasında bir silahlı saldırı düzelendiği, bir güvenlik görevlisinin yaralandığı haberi geldi.
- Bu saldırıdan dakikalar sonra 1979'daki İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde intihar saldırısı düzenlendi.
- Parlamento binasındaki saldırı sonrası birkaç saat süren çatışmalar sonucu dört saldırganın da öldürüldüğü açıklandı.
- İçerdeki saldırganlar saldırı anının videosunu çekti. IŞİD bu görüntüleri Amaq ajansından yayınlayarak üstlendi.
- BBC İzleme Servisi, IŞİD'in yayınlarında aylardır İran'da dini mekanlara ve hükümete ait binalara saldırı çağrısında bulunduğunu tespit etti.
- IŞİD'in Tahran'da ilk kez saldırı düzenlendi. İran'da daha önce 1979 sonrası hiç Meclis'e saldırı düzenlenmemişti.
- İran Enformasyon Bakanlığı, Humeyni Türbesi'ne iki saldırganın geldiğini, birinin üstündeki bombayı patlattığını, diğerininse güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
- İki saldırı sonucu en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.