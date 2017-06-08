Hindistan'ın yeni internet fenomeni: Uzayda selfie çeken roket

8 Haziran 2017

Ülkenin uzaya yolladığı en büyük roket olan GSLV Mark III'ün dünyaya gönderdiği selfie fotoğraflar Hindistan'ın yeni eğlencesi oldu.

640 tonluk "canavar roket"in çektiği ve içinde roketin de bulunduğu görüntüler Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (Isro) tarafından yayınlanmasının ardından, internette çok kez paylaşıldı.