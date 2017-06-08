Hindistan'ın yeni internet fenomeni: Uzayda selfie çeken roket

Isro, uzay görevindeki araçlarından sık sık görüntü paylaşmasıyla biliniyor.

Kaynak, ISRO

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Isro, uzay görevindeki araçlarından sık sık görüntü paylaşmasıyla biliniyor.

Ülkenin uzaya yolladığı en büyük roket olan GSLV Mark III'ün dünyaya gönderdiği selfie fotoğraflar Hindistan'ın yeni eğlencesi oldu.

640 tonluk "canavar roket"in çektiği ve içinde roketin de bulunduğu görüntüler Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (Isro) tarafından yayınlanmasının ardından, internette çok kez paylaşıldı.

Roket Pazartesi günü Hindistan'ın Bengal Körfezi'ndeki sahadan fırlatıldı.

Kaynak, Meenal Dhande

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"Selfie zamanı"

GSLV Mark III'ün ağırlığı 200 fil ya da 5 jumbo jetin ağırlığına eşit.

Isro'nun roket, başarılı şekilde fırlatması, Hindistan'ın ağır uyduları fırlatmak için Avrupa araçlarına duyduğu ihtiyacın da azalması anlamına geliyor.

Kaynak, Chetan Sethi

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"Bugünlerde herkez çılgınlar gibi selfie çekiyor. Isro roketi neden bundan geri kalsın ki. Muhteşem!!!"

Roket 3 tondan fazla yük taşıyabiliyor.

Isro'nun Mars Orbiter uydusu da sosyal medyada oldukça aktif. Uydu, kendine özel Twitter hesabı üzerinden sık sık Mars'ın fotoğraflarını paylaşıyor.

Kaynak, Pallav Bagla

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Hintli bilim yazarı Bagla, "Çok hoş. Hindistan'ın Baahubali (güçlü)roketi GSLV Mark III uzaydan güzel bir selfie gönderdi" tweet'i attı.