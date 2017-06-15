Fotoğraflarla: Londra'da yangın

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Kuzey Kensington bölgesinde, 24 katlı Grenfell Tower binasında günün ilk saatlerinde çıkan yangın kentin birçok noktasından görülebiliyor.

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Sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan fakat yer yer devam eden binadan dumanlar yükseliyor.

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Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında 30'dan fazla kişi yaralanırken, hayatını kaybedenler olduğu da açıklandı. İtfaiye ekipleri günün ağırdığı saatlerde binadan yaralı çıkarırken görüntülendi.

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120 dairenin bulunduğu bu sosyal konut binasında yangın çıktığı sırada yaklaşık 600 kişinin olduğu düşünülüyor.

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Yetkililer olayda 17 kişinin öldüğünü, ölü sayısının artmasının beklendiğini açıkladı.

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Yetkililer binanın çökmesi riskinin bulunmadığını söyledi.