Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı ABD'li öğrenci öldü, Trump Pyongyang'ı kınadı

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Yaklaşık 15 ay boyunca Kuzey Kore'de gözaltında tutulduktan sonra geçen hafta ABD'ye geri gönderilen öğrenci Otto Warmbier hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin "acımasız rejimini" kınadığını söyledi.

Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Kötü şeyler yaşandı ama en azından onu ailesinin yanına evine getirebildik" dedi.

Trump'ın yazılı açıklamasında da, "Otto'nun kaderi, masum insanları hukukun üstünlüğü ya da basit insani ahlaka saygı duymayan rejimlerin eline düşüren bu gibi trajedileri önlemek için yönetimimin kararlılığını artırıyor" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise "Kuzey Kore'yi Otto Warmbier'ın haksız tutukluluğundan sorumlu tutuyoruz ve yasadışı bir şekilde gözaltında tutulan üç diğer Amerikalı'nın bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kuzey Kore: Uyku hapı verilmesi sonrası komaya girdi

22 yaşındaki Warmbier'in bir yıldır komada olduğu ortaya çıkmıştı.

13 Haziran'da Ohio eyaletine ulaşan ABD'li öğrenci tedavi altına alınmıştı.

Kuzey Kore yönetimi, ABD'li öğrencinin gıda zehirlenmesi geçirdiğini, mahkemesinden sonra kendisine bir uyku hapı verildiğini ve o günden sonra komaya girdiğini savunuyor.

Warmbier'in ailesi ise oğullarının komaya nasıl girdiğine dair Pyongyang yönetiminin yaptığı açıklamayı kabul etmediklerini ve oğullarının Kuzey Kore'de gördüğü kötü muamele nedeniyle hayatını kaybettiğini söylüyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Otto Warmbier, geçen yılın Mart ayından Pyongyang'da mahkemeye çıkarılırken böyle görüntülenmişti.

ABD'nin Cincinnati kentinde tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, Warmbier'de gıda zehirlenmesi belirtileri bulunmadığı, "ağır bir beyin travması" geçirdiği ve durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Warmbier ailesinden yapılan açıklamada oğullarının ABD'ye geri döndüğünde konuşamadığı, göremediği ve söylenenlere tepki veremediği belirtildi.

Açıklamada "Oğlumuzun Kuzey Kore'de gördüğü korkunç, acı verici kötü muamele bugünkü üzücü sondan başka bir yere ulaşmamızı imkansız kıldı" dendi.

Warmbier, Ocak 2016'da Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği sırada bir otelden propaganda tabelası çalarken yakalanmış, ardından 15 yıl ağır iş cezasına çarptırılmıştı.

Ailesi de Warmbier'in gözaltında tutulduğu 15 ay boyunca oğullarından haber alamamıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Otto Warmbier, 29 Şubat 2016'da Pyongyang'daki basın toplantısında gözyaşları içinde tabelayı çaldığını itiraf etmişti.

Warmbier kimdi?

ABD'deki Virginia Üniversitesi'nde ekonomi okuyan Otto Warmbier, turist olarak gittiği Kuzey Kore'de 2 Ocak 2016'da gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınmasından yaklaşık bir ay sonra düzenlenen basın toplantısında Warmbier tabelayı "hatıra" olarak çaldığını itiraf etmiş ve gözyaşları içinde "Amacım Korelilerin çalışma motivasyonunu ve iş ahlakını zedelemekti" demişti.

Daha önce Kuzey Kore'de gözaltında tutulan diğer yabancılar da "baskı altında" benzer açıklamalar yaptıklarını söylüyor.

Kuzey Kore Warmbier'i "insani sebeplerden ötürü" serbest bıraktığını açıklamıştı.