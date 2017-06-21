ABD'li yetkili: Rus bilgisayar korsanları 21 eyaletin seçim sistemine girdi

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ABD'li bir yetkili, Rus bilgisayar korsanlarının başkanlık seçimi sırasında 21 eyaletin seçim sistemlerine saldırdığını söyledi.

İç Güvenlik Bakanlığı'nda siber güvenlikten sorumlu bakan yardımcılığını görevini vekaleten yürüten Jeanatte Manfra, kongre'de verdiği ifadede hangi eyaletlerin sistemlerine saldırıldığını açıklamayı, gizlilik anlaşmalarını gerekçe göstererek reddetti.

Ancak Manfra, Senato'nun İstihbarat Komitesi'ne verdiği ifadede, oy pusulalarının manipule edildiğine dair bir kanıt olmadığını da belirtti.

Bakanlık yetkilileri, daha önce de Rus hükümeti hesabına çalışan bilgisayar korsanlarının 20 eyaletin sistemlerine girdiğini söylemişti. Ancak son günlerde yayımlanan haberlere göre sayı çok daha fazla olabilir.

Rusya, ABD başkanlık seçimleri sırasında düzenlenen siber saldırılarla ilgili olduğu iddialarını birçok kez reddetmişti.