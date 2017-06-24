Çin'de heyelan: 100'den fazla kişinin kayıp olduğu düşünülüyor

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Çin'in güney batısındaki Sichuan bölgesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan kişilerin sayısının en az 120 olduğu bildirildi.

Yerel saatle sabaha karşı 06:00'da meydana gelen heyelanda, Maoxian şehrindeki Xinmo köyüne yakın bir dağın bir bölümünün yıkıldığı ve yaklaşık 60 evin toprak altında kaldığı açıklandı.

Kurtarma ekipleri büyük kaya parçaları altında kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor.

Evlerin üzerine yığılan büyük kaya parçalarının kaldırılması için bölgeye iş makinelerinin getirildi.

Devlete bağlı yayın organları tarafından 140 olarak açıklanan kayıp sayısı da "en az 120" olarak düzeltildi.

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Evlerin üzerinde birkaç ton toprak bulunuyor

AFP haber ajansı, yerel yetkililere dayandırdığı haberde, olayın yaşandığı bölgeden sağ olarak kurtarılan bir çift ile bebeklerinin hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.

Xinhua haber ajansı, toprak kaymasının bir nehir yatağını da tıkadığını duyurdu.

Yerel polis yetkilileri, Çin devlet kanalı CCTV'ye, toprak kaymasının oluşmasında aşırı yağışların etkili olduğunu, bölgedeki bitki örtüsünün seyrek olmasının da durumu kötüleştirdiğini açıkladı.

Yerel polis müdürü Chen Tiebo, evlerin üzerinde birkaç ton toprağın bulunduğunu belirterek, "bu Wenchuan depreminden bu yana meydana gelen en büyük toprak kayması" dedi.

Bölgeye çıkan yolların da kurtarma ekipler hariç tüm araç trafiğine kapatıldığını bildiriliyor.

500'den fazla kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtiliyor.

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87 bin kişi hayatını kaybetmişti

Özellikle Çin'in dağlık bölgelerinde aşırı yağışlar sonrası sık sık toprak kaymalarına rastlanıyor.

2008 yılında Wenchuan bölgesinin Sichuan şehrinde meydana gelen depremde 87 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Depremin tetiklediği toprak kaymasına bir tur otobüsünde yakalanan 37 kişi de yaşamını yitirmişti.