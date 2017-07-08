'G19': ABD'nin çekildiği Paris İklim Anlaşması'nı uygulayacağız

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hamburg'da gerçekleşen G20 Zirvesi'nde liderlerin iklim değişikliğiyle ilgili düğümü aşarak sonuç bildirgesinde uzlaştıklarını açıkladı.

19 üye ülkenin liderleri ile Paris iklim anlaşmasından imzasını çekeceğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump arasındaki fikir ayrılığı ise aşılamadı.

ABD hariç tüm G20 üyesi ülkeler "geri alınamaz" olduğunu söyledikleri Paris iklim anlaşmasını hızla uygulamaya geçirme sözü verdi. ABD'nin Paris Anlaşması'ndan imzasını çekme yönündeki kararının da üye ülkeler tarafından dikkate alınacağı belirtildi.

Angela Merkel, zirveden çıkan metnin görüş ayrılıklarını açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Zirve'deki liderler, korumacı politikalarla mücadele etme ve yasal ticaret savunma araçlarının tanınması için çaba sarf etme konularında da anlaştı.

Merkel: Türkiye ile derin farklılıklarımız sürüyor

Öte yandan Angela Merkel, zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarına da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "derin" fikir ayrılıklarının devam ettiğini söyleyen Merkel, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok tutuklama, Türkiye'nin genel olarak attığı adımlar ve İncirlik Hava Üssü'ne ziyaretin engellenmesi - bunlar derin farklılıklara işaret eden gelişmeler ve biz de bunları masanın altına süpürmedik."

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G20 Zirvesi kapsamında ülkede miting yapma talebine izin verilmemesine Erdoğan tepki göstermiş, "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" demişti.

Erdoğan ayrıca, zirvenin ikinci gününde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Suriye, Irak ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmenin basına açık bölümünde Erdoğan, "Hepsinden öte tabii Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar da koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Putin ise, "Türkiye'nin rolü sayesinde Suriye'deki durum daha iyiye giderken, terörle mücadelede önemli bir mesafe katedildi" diye konuştu.

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Merkel 'vahşi' protestoları kınadı

19 ülke ve Avrupa Birliği'nden (AB) oluşan G20 üyelerine ev sahipliği yapan Hamburg sokakları, sert geçen protestolara sahne olmayı sürdürdü.

Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, son üç günde en az 200 polis görevlisinin protestolarda yaralandığını, yüzlerce kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

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Hamburg sokaklarında iki günlük zirve öncesinde başlayan ve halen devam eden protestolarda göstericiler, iklim değişikliği ve servet eşitsizliği gibi küresel konularda Trump ve Putin'i protesto ediyor.

Dün gece de barikatların kurulduğu, araçların yakıldığı ve dükkanların yağmalandığı protestolara polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı haz ile müdahale etti. Polisin sert müdahalesi sonucu yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Hamburg'daki protestolara 100 binden fazla göstericinin katıldığı tahmin ediliyor.

Zirve'nin kapanış konuşmasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel, polisin sokaklarda "ölçüsüz bir vahşilikle" karşılaştığını söyleyerek eylemleri kınadı.

Angela Merkel daha önce de, barışçıl protestoları anlayabildiğini, ancak "insanların hayatlarını tehlikeye atan gösterilerin kabul edilemez" olduğunu söylemişti.