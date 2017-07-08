BBC araştırdı: Londra yangınında yanlış giden neydi?

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BBC, Londra'nın batısındaki Kuzey Kensington bölgesinde bulunan Grenfell Tower'da yaşanan yangınının kontrol altına alınmasını engellediği düşünülen bazı hataları ortaya çıkardı.

BBC Newsnight programının araştırmasına göre, bazı itfaiyeciler ekipmanlarının ve su basıncının yetersizliği ile telsiz haberleşmelerinde yaşanan sorunların, yangına müdahaleyi geciktirdiğini söyledi.

Bazı kaynaklar, 24 katlı binaya yüksek yangın merdiveninin ancak itfaiye araçlarının gelmesinden yaklaşık yarım saat sonra ulaştığını anlattı.

Grenfell Tower'da geçen ay çıkan yangında en az 80 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, toplam ölü sayısının yıl sonuna kadar belirlenemeyeceğini açıklamışlardı.

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Yangının büyümesine neden olan olası ihmallere yönelik soruşturma sürüyor.

Londra İtfaiyesi, yangından bu yana müdahale prosedürlerini değiştirdiklerini açıkladı. Bundan sonra binalara yüksek merdivenin otomatik olarak gönderileceği belirtildi.

BBC'ye konuşan bağımsız bir yangın kurtarma uzmanı, merdiven hızla bölgeye getirilseydi, dördüncü kattan yukarı zıplayan ve binanın yanına yayılan alevlerin durdurabileceğini söyledi.

300 kişinin yaşadığı düşünülen Grenfell Tower'da çıkan yanına 200'den fazla itfaiye görevlisi ile 40 yangın aracı müdahale etmişti.

İtfaiye çalışanlarının gazetecilere konuşması yasak. Ancak Newsnight ekibi, olay sırasında bölgeye yönlendirilen tüm araç ve ekipmanların listelendiği bir belgenin kopyasına ulaştı.

Operasyona katılan bazı kişiler de, isimlerini gizli tutmak şartıyla, o gece tanık oldukları sorunlara ilişkin BBC'ye notlar ulaştırdı.

Belgedeki 'nakil listesi' incelendiğinde, Grenfell Tower'ın 10. katına kadar ulaşabilecek 30 metrelik yangın merdiveninin, 4. katta başlayan yangına müdahalenin başlamasından ancak 24 dakika sonra gönderildiği görüldü.

Yani merdiven geldiğinde, alevler binanın kaplamasından yukarı yayılmaya başlamıştı.

Londra İtfaiye Sendikası'nın Genel Sekreteri Matt Wrack, bazı görevlilerin bu gecikme olmasaydı binaya dışarıdan kuvvetli su basıncıyla müdahalenin mümkün olacağını söylediğini dile getirdi.

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Londra İtfaiyesi ise, yüksek binalarda neredeyse her vakada, yangının çıktığı yere, merdiven aracı olmadan ve içeriden müdahale yapıldığını söyledi.

BBC'nin araştırması, yangın kurtarma görevlilerinin olay sırasında su basıncının zayıflığı nedeniyle de zorlandığına işaret etti.

Bu iddiaya göre itfaiye, yangın sırasında Londra'nın su dağıtım şirketi Thames Water'ı arayarak basıncı yükseltmelerini istedi.

Thames Water'dan bir sözcü ise, yetersiz su dağıtımı ya da su basıncı olduğu iddialarını reddetti.

Bazı itfaiyeciler ise, sıcaklığın yoğunlaştığı yüksek katlarda ve uzun süre kullanabilecekleri solunum cihazlarından yeterli sayıda olmadığını anlattı. Görevlilerden bazıları da, bir noktada koruyucu kasklarının sıcaktan erimeye başladığını söyledi.

Londra itfaiyesi, Grenfell Tower boyutunda bir yangına daha önce müdahele etmediklerini, polis soruşturmasının iddia edilen eksiklik ve hataları inceleyeceğini belirtti.