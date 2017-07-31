Katar'dan 4 Arap ülkesinin 'şartlı diyalog' teklifine ret

Telif hakkı EPA Image caption Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, ülkelerine yönelik ablukanın uluslararası hukuku çiğnediğini savunuyor

Katar, 4 Arap ülkesinin (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn) ablukayı kaldırmak için ilettiği "şartlı diyalog" teklifine reddetti. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, ülkelerine yönelik ablukanın uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'ya konuşan es-Sani, "Abluka uygulayan ülkeler bunun illegal olduğunu kabul etmemekte ısrar ediyor" dedi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır; Katar'dan, diyalog öncesi tüm taleplerini kabul etmelerini istiyordu.

Dün Bahreyn'de bir araya gelen dört ülkenin dışişleri bakanları, Katar'a yönelik atılabilecek adımları görüşmüştü.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife, "Katar ile diyaloga hazır olduğumuzu burada açıklıyoruz" demiş ve eklemişti:

"Bu, Katar'ın terörizmi ve aşırılığı fonlamaya son verme konusundaki istekliliğine, diğer ülkelerin içişlerine karışmamasına ve 13 maddelik talep listemize yanıt vermesine bağlıdır."

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4 ülkenin Katar'a ilettiği 13 maddelik talepler arasında ülkenin Müslüman Kardeşleri desteklemeye son vermesi, TV kanalı Al Jazeera'yı ve ülkedeki Türk askeri üssünü kapatması gibi talepler bulunuyordu.

Katar ise bu talep listesinin "kabul edilmemesi için hazırlandığını" savunuyordu.

Al Hayat: Katar ekonomisini kademeli olarak etkileyecek yaptırımlar yolda

Öte yandan Londraz merkezli Al Hayat gazetesi, Pazar günü adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, 4 ülkenin Katar ekonomisini kademeli olarak etkileyecek yaptırımlar uygulamaya başlama kararı aldığını açıklamıştı.

Şu anda bu ülkeler hava, kara ve deniz sınırlarını Katar'a kapatmış ve Katar vatandaşlarının ülkelerine girişini engellemiş durumda.

Gıdada büyük oranda dışa bağımlı olan Katar'ın gıda tedarikinde sorun yaşamaması için Türkiye ve İran ülkeye uçakla gıda göndermeye başlamıştı.