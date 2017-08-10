Kuzey Kore'de protesto
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Kuzey Kore'de yaptırımlara karşı protesto

  • 10 Ağustos 2017

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da binlerce kişi BM yaptırımlarını protesto etti. Protestoda konuşan Pyongyang Mısır Unu Fabrikası Müdürü Hyong Ryol, "Yaptırımlar ve saldırılar umurumuzda değil" diye konuştu.