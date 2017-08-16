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İtalya'da 18 yaşındaki bir genç kızın gece eve dönerken yaşadıklarını anlatarak "cinsel tacizin normalleşmesine" karşı isyana çağırdığı mesajı viral oldu.

Toskana bölgesindeki Scandicci kasabasında yaşayan Anita Fallani, 13 Ağustos gecesi yaşadıklarını sosyal medyadan şu ifadelerle paylaştı:

"Ilık bir Ağustos ayının herhangi bir cumartesi gecesi. Bir kız arkadaşımla bir cin tonik içip sohbet ederek geçirdiğim bir akşam. Yorgun argın eve doğru yol alıyorum, ayaklarım ağrıyor, uyumak istiyorum. Tramvay durağına varıyorum. Beni görüyorsun ve beni rahatsız etmeye başlamakta sakınca görmüyorsun.

"Seni hayatımda görmedim, kim olduğuna dair fikrim yok, ama bu seni durdurmuyor: 'İyi akşamlar küçük hanım, nasılsın?', "Adın ne? Niye cevap vermiyorsun?". Buna çabucak son vermeni umarak duymazlıktan geliyorum. Tramvaya biniyorum, kulaklıklarımı takıyorum, fakat müziği açmıyorum çünkü telefonumun şarjı bitmek üzere, bu sayede kısa sürede duracağını umuyorum.

"Fakat çare olmuyor. Yılmadan devam ediyor. Sonunda durak görünüyor. İniyorum. O da iniyor. Ağlayasım geliyor, kendimi yalnız hissediyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Kalan yüzde 10'luk şarjımla uydurma bir nişanlıyı arıyor gibi yapıyorum. Bu da ona yetmiyor. "Nereye gidiyorsun? Benimle çıkar mısın?".

Beni takip ediyor. Ciddi ciddi korkmaya başlıyorum. Yolu uzatıp arayı açmayı başarıyorum. Daha da hızlanıyorum, sonunda kapı görünüyor, anahtarı deliğe sokuyorum. Evdeyim, kurtuldum. Şimdi gerçekten ağlıyorum."

Fallani, mesajının devamında, korku ve çaresizlik hissinin kısa süre sonra yerini derin bir öfkeye bıraktığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Hepinizi, anneleri, kızkardeşleri, kız arkadaşları düşünüyorum. Sizi her zamankinden de çok kader ortağı gibi görüyorum. Kendime, eve hiç ulaşamamaktan korkmadan, istediğim saatte eve dönme özgürlüğü yaşıtım erkeklerde varken bende neden yok diye soruyorum."

"Tecavüze uğramadığımız için şanslı mı hissetmeliyiz?"

Bu yaşadıklarının, "çok sayıdaki hikayeden biri olduğunu, sıra dışı ya da istisna olmadığını, hayatlarımızın bir parçası olduğunu" bildiğini yazan Fallani, "Sorun da zaten tam olarak bu" dedi. Fallani, "Kendime soruyorum: Daha kaç kere tecavüze uğramadığımız için kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Sanki nihayetinde bu yaşadıklarımız da o şekilde tanımlanamazmış gibi" diye yazdı.

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Fallani'nin bu mesajı başta kadınlar olmak üzere yüzlerce kişi tarafından paylaşılırken çok sayıda kişiden de destek ve dayanışma mesajı geldi. Kadınlar, kendi yaşadıkları benzer tecrübeleri de anlatarak Fallani'ye "Seni anlıyorum" diye yazdı.

Fallani de destek mesajlarına "Özgürlüğümüz için mücadele edeceğiz" diye yanıt verdi. Anita Fallani, kadınların ortak tecrübesi olan bu gibi cinsel taciz olaylarının "normal kalmaya devam edemeyeceğini", bunu için de bu olayların konuşulması ve kurumların harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

'Suçları sokakta yalnız yürümek mi?'

Fallani'nin mesajı, ulusal basının büyük kısmında yer buldu. La Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa, Il Giornale gibi çok sayıda gazete ve internet sitesi Fallani'nin çağrısına yer verdi.

La Stampa, "Gece sokakta yalnız başına olan bir kadın neler hissettiğini bilir. Bu ince ve sabit gerilimi yakından tanır" diye yazdı.

Il Giornale de "Bu kez Anita kurtuldu, ama kaç kadın aynı şansa sahip olmadı? Peki suçları neydi? Sokakta yalnız yürümek mi?" diye sordu.