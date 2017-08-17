Barcelona'dan saldırı sonrası ilk görüntüler

İspanya'nın Barcelona kentinde beyaz bir kamyonetin sürücüsü, şehrin en kalabalık ve turistik caddelerinden biri olan La Rambla'da aracını yayaların üzerine sürdü.

Saldırıda en az 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Bölgede bir ofiste çalışan Steven Turner adlı kişi saldırının hemen ardından yaşananları görüntüledi.

Barcelona polisinin verdiği bilgiye göre kamyonetin sürücüsü saldırının ardından yürüyerek alandan kaçtı. Güvenlik güçleri halen sürücüyü arıyor.

Reuters haber ajansı ise yerel bazı medya kuruluşlarına dayandırdığı haberinde bu olayın hemen ardından silahlı iki kişinin bir restorana girdiklerini bildirdi.