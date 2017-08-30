Kuzey Kore'den füze açıklaması: Güney Kore-ABD tatbikatına karşılık verdik

Telif hakkı KCNA Image caption Kuzey Kore haber ajansı, 29 Ağustos'ta fırlatılan Hwasong-12 balistik füzesinin fotoğrafını paylaştı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Salı günü attıkları orta menzilli Hwasong-12 balistik füzesinin, Güney Kore ve ABD'nin, ortak askeri tatbikatına verilmiş bir karşılık olduğunu bildirdi.

KCNA, füzenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gözetiminde fırlatıldığını belirtti.

KCNA'nın haberine göre, Kim, "gerçek savaşa benzettiği" bu füze hamlesini "Kore Halk Ordusu'nun Pasifik'teki askeri operasyonlarının ilk adımı ve Guam'ı kontrol altına alma çabalarının anlamlı bir başlangıcı" olarak nitelendirdi. Ayrıca, Kim'in bölgede yeni füze tatbikatları yapılması talimatı verdiği de ifade edildi.

Böylece ilk kez KCNA, Japonya üzerinden geçen bir balistik füzenin bilinçli ve kasten gönderildiğini kabul etmiş oldu. Daha önce de Japonya üzerinden iki kez roket geçmiş ancak bunların uzaya gönderilen roketler olduğu açıklanmıştı.

Kuzey Kore, ABD topraklarına dahil olan Guam adasını daha önce de tehdit etmişti. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tehdide karşılık verileceği yönündeki açıklaması tansiyonun iyice yükselmesine neden olmuştu.

Pyongyang yakınındaki Sunan'dan atıldığı tahmin edilen füze, yaklaşık 2 bin 700 km yol kat ederek, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido kentinin üzerinden geçmiş ve Erimo Burnu'nun yaklaşık 1180 km açığında denize düşmüştü.

Füzenin Kuzey Kore'nin bir ülke üzerinden gönderdiği ve nükleer başlık taşıyabilecek ilk füze olduğu belirtiliyor.

Pyongyang'ın tepki gösterdiği ABD- Güney Kore ortak askeri tatbikatı 21 Ağustos'ta başladı.

Güney Kore'de yapılan ve 10 gün sürecek olan Ulchi-Freedom Guardian tatbikatına 17 bin 500 ABD ve 50 bin Güney Kore askeri katılıyor.

BMGK'dan kınama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bugün acil toplandı.

Aralarında Çin ve Rusya'nın da bulunduğu 15 üyeli BMGK, Kuzey Kore'nin son füze denemesini oy birliği ile kınadı ve Pyongyang'dan füze programına son vermesini istedi.

Toplantı öncesi konuşan ABD'nin BM Büyükelçisi Hikki Haley, "Bu kadarı yeter. Japonya'daki 130 milyon insanın üstünden uçtuğu gibi kimsenin üzerinden füzeler uçmamalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da son füze denemesinin Kuzey Kore'nin komşularına ve BM'ye yönelik bir aşağılama olduğunu söyledi ve "tüm seçenekler masada" diye konuştu.