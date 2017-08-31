Avustralya: Aborjinlerin hakları için 5 bin 580 kilometre yürüdü

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Clinton Pryor, Perth'ten Canberra'ya 5 bin 580 km yürüdü.

Clinton Pryor, Avustralya'yı bir baştan bir başa yürüyor.

Toplam 5 bin 589 kilometre yürüyen Pryor, asimilasyona uğradığı ve haklarının ellerinden alındığını söylediği kıtanın yerli halkı Aborjinlerin haklarının iade edilmesini istiyor.

En batıdaki Perth'ten Sydney'ye kadar birçok yerde miting düzenleyerek yürüyen aktivist, daha sonra başkent Canberra'ya geçerek, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile görüşmeyi planlıyor.

İngiltere'nin 1788'te sömürgeleştirdiği Avustralya'daki yerli halk Aborjinler yıllarca asimilasyona uğradı.

Bugün adadaki 21 milyon nüfusun sadece 470 bini yerlilerden oluşuyor. Yerlilerin çocuk ölümleri, intihar, hapse girme oranı ülke çapında en yüksek düzeylerde.

Avustralya, kıtanın yerlileri olan Aborjinlere yönelik 19'uncu yüzyıldan 1960'lara dek süren asimilasyon nedeniyle 2008'de özür diledi.

O dönemin İşçi Partili Başbakanı Kevin Rudd'un girişimiyle 'özür kararnamesi' kabul edilmişti.