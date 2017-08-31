Teksas'ta selden etkilenen bir kimyasal tesiste patlama oldu

ABD'de sel suları altında kalan ülkenin en büyük dördüncü şehri Houston yakınlarında bulunan bir kimyasal tesiste patlama yaşandı ve patlamanın ardından siyah dumanlar yükselmeye başladı. Daha erken saatlerde tesisin sahibi olan şirket, burada patlama yaşanmasının ve ardından yangın çıkmasının beklendiğini açıklamıştı.

Harvey Fırtınası'nın getirdiği aşırı yağışların ardından Crosby bölgesinde bulunan Arkema adlı tesisin, soğukta korunması gereken kimyasal içerikleri soğutma kapasitesini yitirdiği belirtiliyor.

Şirketten Perşembe günü yapılan açıklamada, "Yaklaşık saat 02.00'de (yerel saat) Harris Bölgesi Acil Yardım Merkezi'nden yapılan bilgilendirmede Arkema tesisinde iki patlamanın meydana geldiği ve tesisten siyah dumanın yükseldiği belirtildi" denildi.

Şirket ayrıca, acil servis çalışanları tarafından güvenli olduğunu açıklanana kadar bölge sakinlerinin tahliye edilen alanlara dönmemesi çağrısı yaptı.

Tesisin sahibi olan şirketten daha önce yapılan açıklamada, patlamayı engelleme ihtimali olmadığı söylendi.

'Siyah duman oldukça tehlikeli'

ABD Federal Acil Durum İdare Ajansı'nın başkanı, siyah dumanın oldukça tehlikeli olduğunu söyledi.

Brock Long, Washington'da düzenlediği basın toplantısında, acil servis çalışanlarının sızıntıyı incelemek için tesise girebileceklerinden emin olmadığını da söyledi.

Dumanı soluyan tesisteki bir polis yetkilisi hastaneye kaldırıldı. Dokuz kişi daha önlem amaçlı hastaneye götürüldü.

Şirketin tesisten sızan dumanın zehirli olmadığını düşündüklerine dair bir açıklama geldi.

Fırtına ve sel nedeniyle en az 33 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Houston bölgesinde faaliyet gösteren petrol rafinerileri kapatılırken, enerji tedarikinde de kesintiler yaşanıyor.

İtfaiye birliklerinin Perşembe günü, evlerde mahsur kalanların olup olmadığını tespit etmek amacıyla kapı kapı dolaşmaya başlayacağı açıklandı.

Houston Chronicle gazetesine göre kentin itfaiye şefi yardımcısı Richard Mann, "Arkada bıraktığımız birinin olmadığından emin olmak için caddeleri kapı kapı dolaşacağız" dedi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Houston'da yaşayanlar gıda sırasında (30 Ağustos 2017)

Kimyasal tesiste ne oldu?

Arkema kimyasal tesisinde üretim, fırtına başlamadan önce durduruldu. Fırtınayla birlikte başlayan yağmurlar sonucu bölgeye 102 santimetre yağmur düştü.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, yağmur nedeniyle tesisi su bastı ve bu da elektriklerin kesilmesine neden oldu. Yedek jeneratörlerin de su altında kalması nedeniyle devreye giremediği belirtildi.

Tesis, tıbbi ilaçlardan inşaat malzemelerine kadar pek çok ürünün imalatında kullanılan ve yüksek ısıda tehlikeli olma özelliği taşıyan organik peroksit üretiyor.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Richard Rowe, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Çıkacak yangın muhtemelen benzinle başlayan büyük bir yangına benzer... Yangın büyük olacak ve patlama meydana gelecek" dedi.

Rowe, yangın sonucu meydana gelen siyah dumanın deriye, gözlere ve ciğerlere zararlı olabileceğini de söyledi.

Rowe, "Tesisteki yüksek su seviyesi ve elektriğin olmaması , bize bunu engelleme şansı vermiyor" ifadelerini kullandı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Houston'daki bir petrol rafinerisi. Rafinerilerin sular altında kalması nedeniyle petrol fiyatları son iki yılın zirvesinde.

Yangının tesisin dışına sıçraması beklenmiyor. Ancak önlem olarak, tesisin etrafındaki 2,4 kilometre çapındaki bir çember içerisindeki alan tamamen boşaltıldı.

Tesiste kalan son işçiler de Salı günü tahliye edildi.

Tesis yakınında uçuşlar da yasaklandı.

Houston'ı neler bekliyor?

Çarşamba akşamı fırtınanın seviyesi tropikal fırtınadan "tropikal depresyon" düzeyine indirilmişti.

Ancak ABD'nin dördüncü büyük kenti Houston'ın çoğu halen sular altında.

Kurtarma çalışmaları gece yarısı da devam etti. Şu ana kadar 32 binden fazla kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

Image caption Nasa'nın Houston üzerinde Harvey Fırtısınası'nın etkisini gösteren haritası

Kent ayrıca bir enerji merkezi konumunda. Fırtına ve ardından gelen sel nedeniyle ülkenin arıtma kapasitesi 4'te 1 oranında azaldı, bu da petrol fiyatlarının son iki yıldaki en yüksek rakama ulaşmasına neden oldu.

Halihazırda var olan 14 bin askere ek olarak, 10 bin ABD Ulusal Muhafız üyesinin kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Teksas'a gitmekte olduğu belirtiliyor.

Harvey Fırtınası'nın, Teksas'ı son 50 yılda vuran en büyük fırtına olduğu belirtiliyor.

Teksas Valisi Greg Abbott, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında kentin yeniden yapılandırılması için 125 milyar dolara ihtiyaçları olacağını söyledi.

Abbott, "En kötüsünü henüz görmedik" dedi.

Selin günlerce devam etmesi bekleniyor.

ABD Ulusal Hava Servisi, aşırı yağışın kuzey ve kuzeydoğu yönünde ilerleyeceğini açıkladı.

Önümüzdeki günlerde aşırı yağışın Louisiana eyaletinden Kentucky eyaletine doğru ilerlemesi bekleniyor. Teksas'ın güneydoğu kesiminde sel uyarıları da devam ediyor.