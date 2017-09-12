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Çin'de saadet zinciriyle 900 bin yatırımcıyı toplam 7.6 milyar dolandırmakla suçlanan Yucheng Group adlı şirketin sahibi Ding Ning, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ülke tarihinin internet üzerindeki en büyük dolandırıcılık davasında Ding ayrıca, hileyle para toplamak, değerli metal kaçırmak ve yasa dışı silah bulundurmak suçlarından 15 milyon dolar para cezası da aldı.

Şinhua ajansına göre, davada Ding'in kardeşi de müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanan diğer 24 kişiye de üç ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Çin hükümeti, internet üzerinden riskli ve yasa dışı finansal faaliyetleri önlemek için geçen yıl yeni yasal düzenlemeler yapmıştı.

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Ding'in Ezubao adlı yatırım programıyla yüzde 95'i hayali olan projeleri göstererek yüksek faiz vaadiyle para topladığı ortaya çıkmıştı.

Ancak paraların geri ödenmemesi nedeniyle Aralık 2015'te soruşturma başlatılmıştı.