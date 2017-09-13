Havadan görüntülerle Arakanlıların kaldığı Roikhong kampı

Burası Roikhong... Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı birçok kamptan biri. Son dönemde yaklaşık 370 bin Myanmar'daki şiddetten kaçıp Bangladeş'e geçti.

Bangladeş başbakanı, Arakanlı Müslümanlara kapıyı açacaklarını açıkladı. Ancak Myanmar hükümetine Arakanlıları geri alması için de çağrı yaptı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri,

Zeid Raad El Hüseyin, güvenlik operasyonlarının Arakanlıları hedef aldığını ve Myanmar'da 'etnik temizlik' yaşandığını söyledi. Arakanlı militanların saldırılarına karşılık verdiğini

söyleyen Myanmar ordusu ise sivilleri hedef almadığını iddia ediyor. Yardım kuruluşları da buradaki insanlar için barınma, gıda ve tıbbi yardım çağrısı yapıyor.

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