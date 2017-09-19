Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem: 200'den fazla ölü

19 Eylül 2017 Güncelleme 20 Eylül 2017

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, Morelos, Puebla ve Mexico City'de hissedilen depremde 224 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde en az 200 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), derinliği 50 km olan depremin merkez üssünün başkent Meksiko'dan 120 km uzakta olduğunu açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto, Meksiko'daki Coapa ilçesinde bir okulun çökmesi sonucu 20'den fazla çocuğun öldüğünü, 30'unun da kaybolduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise önce ölü sayısının en az 250 olduğunu duyurdu, ardından bu sayıyı 216'ya düşürdü.

Meksiko'da 49, kentin güneyindeki Morelos eyaletinde en az 55, Puebla eyaletinde ise en az 32 kişi hayatını kaybetti. Meksiko'da onlarca binanın çöktüğü ve havalimanlarındaki uçuşların durdurulduğu açıklandı.

Başkentteki bazı binalarda yangın çıktığı ve içeride mahsur kalanların olduğu kaydedildi. Binlerce insan telaşla soluğu sokaklarda alırken, başkentin birçok bölgesinde telefon bağlantıları ve elektrikler kesildi. Elektrik ve telefon hatlarının kesildiği bölgelerde yaşayanların sayısı 2 milyon civarında.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, Mexico City'deki yıkım bir gökdelenin tepesinden ve yerden böyle görüntülendi

Meksika'da Eylül ayının başında da 8.1 büyüklüğündeki bir deprem meydana gelmiş, en az 90 kişi ölmüştü.

Salı günkü deprem sırasında ise 1985'te 10 bine yakın insanın ölümüne neden olan büyük depremin 32'inci yıldönümünde Meksiko'da tatbikatlar düzenleniyordu.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, Meksika'da deprem anında yaşanan panik

Devlet Başkanı Nieto, televizyonlardan Meksika halkına seslenerek depremden en çok etkilenen bölgelerde acil durum ilan ettiklerini, kurtarma çalışmalarına askerlerin de destek vereceğini duyurdu. Nieto, depremin ardından yardım ekiplerinin bu bölgelere daha kolay ulaşabilmesi için Twitter üzerinden halka cadde ve meydanlardan kaçınma çağrısı yapmıştı.

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Yerel yetkililer, bazı bölgelerde okulların yarın kapalı olacağını duyurdu.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Meksika polisi kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Juan Paullier, BBC News, Meksiko

Sokaklarda panik:

Meksika'nın başkenti depremlere fazlasıyla alışık. Ancak 1985 yılında onbinlerce insanın hayatını kaybettiği depremin yıldönümünde gerçekleşmesi nedeniyle, bu sarsıntının etkisi çok daha büyük.

Sokaklara çıkan birçok insanın, korkuyla, titreyerek ve ağlayarak yakınlarını telefonla aramaya çalıştığı görülüyor.

Saatler geçtikçe karşılaştığım görüntüler, ölü sayısının artacağına işaret. Sadece başkentte yaklaşık 30 bina çöktü.

Başkent sakinleri çaresizce enkazların altında yakınlarını arıyor.

Kaynak, AFP