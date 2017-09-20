Londra metro saldırısı: Gözaltı sayısı beşe yükseldi

Telif hakkı Reuters Image caption Polisler Newport'ta kanıt bulmak için çöp kutularını aradı

Londra'da Cuma günü düzenlenen metro saldırısının ardından , bugün Galler'in güneyinde iki kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı beşe yükseldi.

Gözaltına alınanların 48 ve 30 yaşında iki adam olduğu açıklandı.

Polis Newport kentinde iki adreste aramalarını sürdürüyor.

Cuma günü Londra'daki Parsons Green metro durağına yaklaşan bir trende el yapımı bir bombanın kısmen patlaması sonucunda 30 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından Cumartesi günü Londra'da 21 ve 18 yaşlarında iki kişi, Salı akşamı da Newport kentinde 25 yaşında bir kişi gözaltına alınmıştı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Salı günü Newport'ta gözaltına alınan kişi

BBC, 18 yaşındaki kişinin daha önce radikalizm karşıtı bir programa yönlendirildiğini öğrenmişti. Bu şahsın anne ve babası öldükten sonra 15 yaşında Irak'tan İngiltere'ye geldiği tahmin ediliyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü Terörizmle Mücadele Şube Başkanı Dean Haydon, operasyonun hızla devam ettiğini söyledi ve şöyle konuştu:

"Cuma gününden beri önemli aşama kaydettik.

"Dedektifler, saldırının arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaya devam ediyor."

Cumartesi günü gözaltına alınan 21 yaşındaki kişinin ise Suriye doğumlu Yahyah Farroukh olduğu düşünülüyor.